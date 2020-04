Markotić: Zasad nema dokaza da je koronavirus umjetno stvoren

Zasada nema dokaza da je SARS-CoV-2 umjetno stvoren u laboratoriju, kazala je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić odgovarajući da na pitanje ima li njezin tim koji je uspio izolirati koronavirus kakvih saznanja na tom tragu.

- Svašta se može raditi s virusima i sve to bi trebalo ići u svrhu razvoja cjepiva, naravno ima i onih koji sve iskoriste u krive svrhe. Mislim da će ljudi to nastaviti istraživati i dalje. No moramo znati da je ovakvih pandemija bilo i prije, kreirala ih je priroda kada to čovjek nije još niti znao - kazala je Markotić.

Upitana da komentira uspjeh njezinog tima, Markotić je kazala:

- Mislim da je to zaista velika stvar. Sve kredite dajem svom timu jer su praktično sve sami odradili jer sam ja imala puno drugih obaveza. Virus je izolirala Željka Mačak Šafranko uz pomoć Ivana Kristijana Kuralta i drugih. To su ljudi koji vrijedno rade, 24 sata, 7 dana u tjednu. Oni su godinama bili pripremani za ovakve stvari. To je velika stvar nama za znanstvena istraživanja, a može pomoći i dijagnostici. Imamo i niz ponuda. To je važno jer kada se radi cjepivo bitno je da se pokriju i lokalni sojevi virusa.

