Jučer došli, danas se predomislili: Mamićevi odvjetnici već odustali od zastupanja Franje Varge

Nema kraja obratima u "aferi SMS". Ni 24 sata nakon što su obranu Franje Varge preuzeli odvjetnici Ivan Stanić i Nikola Mandić, inače branitelji Zdravka Mamića, otkazali su mu punomoć o zastupanju.

Vargu je prvo, po službenoj dužnosti, zastupao Miroslav Šatlan iz Osijeka. Upravo je Šatlan došao s njim u četvrtak u USKOK, kako bi Varga, na vlastiti zahtjev, iznio dopunu svoga iskaza. Slutilo je to na novi zaplet, no onda su se, prije nego što je uopće ušao na saslušanje, na hodniku pojavili Stanić i Mandić te su s Vargom potpisali punomoć o zastupanju. I susret s njima bio je, naime, Vargina želja.

Nakon što su Stanić i Mandić u četvrtak preuzeli Varginu obranu, Varga je odustao od ispitivanja u USKOK-u i s hodnika se vratio u istražni zatvor.

Šatlan se potom mogao samo okrenuti i otići, što je i učinio. No, kako ga je sud imenovao kao Vargina branitelja, on ga je trebao i razriješiti, ali nije do toga došlo jer su u međuvremenu novi branitelji otkazali punomoć. Šatlan tako ostaje Vargin odvjetnik.

Pogledajte video – Kronologija afere lažnih SMS-ova