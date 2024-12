Maldini: Tema nekretnina Ivanu Kekin stavlja u defenzivnu poziciju

– Nitko mi se iz DORH-a nije javio. Neću dopustiti da Buje budu kolateralna žrtva nabacivanja blatom u Zagrebu. Transparentni smo i otvoreni, kao i natječaj koji je 2018. godine bio proveden – rekao nam je gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin, koji tvrdi da je prodaja zemljišta u Momjanu, gdje su Mile i Ivana Kekin uredili vilu za iznajmljivanje, provedena po zakonu na javnom natječaju, a da je cijenu odredio sudski vještak. Ne boji se izvida koje je navodno pokrenuo DORH.

U stranci Možemo ističu da je bračni par Kekin s privatnom osobom tijekom proljeća 2018. u Momjanu dogovorio kupnju čestice na kojoj su poslije sagradili kuću za odmor, a potom su Gradu iskazali interes za kupnju zemlje radi formiranja okućnice. Javili su se na javni natječaj Grada Buja objavljen 27. lipnja 2018. za kupnju 358 četvornih metara zemljišta na kosini, bez priključaka i pristupa cesti, pa otuda i cijena od nešto više od devet eura po kvadratu. Na tom natječaju Grad je prodavao devet nekretnina, među kojima i tih 358 kvadrata zemljišta unutar granica građevinskog područja, čija je početna cijena bila 24.010 kuna.

Među devet nekretnina najviše se tražilo za 489 kvadrata u Brešanima, čija je početna cijena bila 45.050 kuna, a najjeftinije je bilo zemljište od 108 kvadrata u Trkusima za 10.945 kuna. Za zemljište koje su kupili Kekini bilo je utvrđeno pravo prvenstvene kupnje za korist vlasnika nekretnina koji neposredno graniče s njim. Neki dvoje je li to pravo iskorišteno prema pravilima. Grad je na kraju sklopio ugovor o kupoprodaji s M. Kekinom za 25.000 kuna.

Osim vile u Istri, predsjednička kandidatkinja Ivana Kekin obrazlagala je ovih dana i kako je došlo do susreta njezina supruga s Nikicom Jelavićem u jednom zagrebačkom kafiću. Tvrdi da je susret bio “neželjen” i da je bila riječ o klopki. Jelavić ih je nakon toga pozvao da kažu prave razloge tog susreta i zatražio ispriku, a u protivnom će, najavio je preko odvjetnika Ante Nobila, poduzeti pravne korake. Njegov odvjetnik jučer je Ivani Kekin poslao opomenu pred tužbu zbog njezinih izjava na konferenciji za novinare jer je Jelavića dovela u vezu s podzemljem i mafijom. “Vaša sugestija da je susret s mojim klijentom bio neželjen i klopka da vas prikaže u lošem svjetlu posebno je zabrinjavajuća i štetna, s obzirom na to da moj klijent ima pravo na ugled i dostojanstvo jednako kao i svaki drugi građanin”, navodi se u opomeni.

Jelavić ističe da je neosuđivana osoba. Podsjeća da je presudom prije 20 godina oslobođen svih optužbi za organizirani kriminal, i od tada do danas protiv njega se nije vodio nikakav kazneni postupak. Privatna je osoba, poručuje, a ne javna, a ovu situaciju, tvrdi, nametnuli su mu i kreirali supružnici Kekin koji se s njome sad “hrvaju bez ikakve potrebe”. Jelavić od Kekin traži da mu se javno ispriča i suzdrži od daljnjeg klevetanja, a ako to ne učini u roku od tri dana, podnijet će, najavljuje, tužbu nadležnom sudu. “Suprotno vašim navodima, radnje Nikice Jelavića nisu dio neke velike ili male urote, već radnje u cilju zaštite njegove časti i ugleda. Vrlo je jednostavno. Vi se ispričajte i Nikica Jelavić se povlači iz javnog istupanja, a time i iz vaše kampanje”, piše Nobilo. Kekin je već jednom izjavila da se neće ispričati. Jelavić još ne otkriva o čemu su to on i Mile Kekin razgovarali u kafiću. Navodi da je prava istina puno gora od svega dosad navedenog u medijima.

– Cijeli slučaj je pomalo bizaran i bio bi potpuno irelevantan da nije riječ o predsjedničkoj kandidatkinji. Rekao bih: tko se mača laća, od mača će i poginuti. Samo dan ili dva prije Ivana Kekin je vehementno napadala svojeg konkurenta Primorca, i to ispred privatne zdravstvene ustanove koje je on suvlasnik, fabricirajući pritom činjenice i implicirajući mu korupciju. To je pak previše i unatoč kampanji, posebice od nekoga tko se želi legitimirati kao borac protiv jačanja privatnih interesa, dok u osobnom životu ni najmanje ne preže od korištenja privatnih usluga, primjerice školovanja djece ili pak tolerira rad svojih kolega u privatnim ustanovama. Dakle, u najmanju ruku nedosljednost – kaže za Večernji list politički analitičar prof. dr. Pero Maldini. Što se tiče sastanka Kekina i Jelavića, ako je doista bio namješten u svrhu kompromitacije njegove supruge, tada je, kaže, nevjerojatno da je Mile Kekin bio toliko naivan i prihvatio taj sastanak.

– Ako je sastanak bio vezan za neki dogovor ili posao, a naknadno su spoznali da ih je vidjelo više ljudi i da bi to moglo kompromitirati kandidaturu Ivane Kekin, pa su čim prije objavom na FB-u željeli to preduhitriti i umanjiti moguću reputacijsku štetu, tada je nekorektno napadati druge za podmetanje jer tu očito nije bilo nikakve prisile, a ni ugroze obitelji, spominjanjem koje se Ivana Kekin želi prikazati žrtvom – smatra Maldini. Sam slučaj u koji su se Kekini zapetljali neće, vjeruje, donijeti ni štetu ni korist.

– Međutim, nevješti pokušaji otpetljavanja te druga pitanja koja se sada otvaraju, a ovaj slučaj im je bio okidač, po svoj prilici će joj štetiti. Tako aktualna tema oko nekretnina i načina njihova stjecanja Ivanu Kekin stavlja u defenzivnu poziciju stalnog opravdavanja i objašnjavanja umjesto da se bavi svojim programom i kampanjom. Najnoviji rejting upućuje na stanovit pad ionako nevelike potpore, a s obzirom na to da je u kampanju ušla ne kao izgledni kandidat za predsjednika, već primarno zbog povećanja svoje vidljivosti i posljedično jačanja pozicije svoje stranke, cijeli slučaj, upravo obrnuto od očekivanja, mogao bi umanjiti vjerodostojnost i izglede stranke na predstojećim lokalnim izborima – zaključuje prof. dr. Maldini. Analitičar Petar Tanta kaže da se, gledajući narativ oko Možemo, stječe dojam da se upravo održavaju izbori za gradonačelnika, i to drugi krug, s prekomjernim granatiranjem, odnosno “all in” momentom koji se čuva za zadnji krug.

– Samo što nemamo jasnog neprijatelja, već more informacija koje nikako ne idu u prilog stranci Ivane Kekin i Tomislava Tomaševića. Tko god da je s druge strane, odlučio je zadati ozbiljan udarac, i rezultat toga nije “kaznena prijava” ili “pokušaj korupcije u nastajanju”, već jasan i nedvosmislen narativ: “svi su oni isti, ne postoji nada i bolje sutra dok oni upravljaju” – zaključuje Tanta.

- Javni istupi Nikice Jelavića formulirani su tako da kontinuirano stvaraju pritisak na platformu Možemo i Ivanu Kekin. Oni aludiraju na nešto izrazito skandalozno, ali bez davanja konkretnih informacija, što takve napade čini teško obranjivima. To sugerira da je cijela akcija strateški osmišljena kako bi ozbiljno narušila kredibilitet Možemo. Jasno je da cilj nije sama Ivana Kekin, jer ona kao predsjednička kandidatkinja nije prijetnja nikome, a najmanje HDZ-u. Meta je očito Tomašević i vlast Možemo u Zagrebu. - kazao je analitičar za Večernji list, Dragan Bagić.

- S obzirom na to da su na predsjedničkim izborima samo četiri relevantna kandidata i da kampanja nije posebno dinamična, Kekin se nametnula kao laka meta. Interesne skupine koje žele promjenu vlasti u Zagrebu prepoznale su priliku i napadaju ono što je glavna snaga Možemo – poštenje. Ono što posebno zabrinjava je uključivanje DORH-a u kampanju kroz najavu otvaranja izvida o cijeni zemljišta. Iako nije sporno da DORH treba istražiti sumnje, trenutak u kojem se to radi – usred kampanje, kada je Kekin već pod udarom difamacijske kampanje iz kontroverznih krugova – izaziva ozbiljne sumnje.

Takav potez DORH-a mogao je pričekati tri ili četiri tjedna, nakon završetka kampanje. Ovako se kod dijela građana stvara dojam da DORH ne samo da pogoduje HDZ-ovom kandidatu nego da je u nekoj vrsti saveza s kontroverznim krugovima. Takve optike ozbiljno urušavaju povjerenje u DORH. Kao da ga Turudić namjerno želi dodatno destabilizirati kako bi prikazao sve političke aktere jednako 'prljavima'. Državni odvjetnik bi na takve situacije trebao ozbiljno pripaziti. - zaključuje Bagić.

