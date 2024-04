Majka iz Zagreba u borbi sa sustavom: 'Dijete ne može u vrtić jer je tata stranac'

"Suprug i ja upoznali smo se u Njemačkoj. Došli smo živjeti u Hrvatskoj kako nam djeca u drugoj državi ne bi bili građani drugog reda. I onda ovdje doživljavamo čistu diskriminaciju", govori nam Marcella Nikić (32) majka troje iz Zagreba djece koja već godinu dana pokušava najmlađu kćer upisati u vrtić. No sustav joj to ne dopušta. Marcellin suprug je državljanin BiH. "Prošle godine je preko službenog glasnika Grada Zagreba promijenjen Pravilnik o upisima u dječje vrtiće. Po listi prednosti, prvi na listi su djeca čija oba roditelja imaju prebivalište na području Grada Zagreba. Moj suprug je stranac i po Zakonu o strancima nema pravo na prebivalište ovdje", objašnjava Marcella. "Prošle godine u 10. mjesecu tražili smo produljenje privremenog boravka u svrhu spajanja obitelji, a tek nakon toga stekli su se uvjeti da traži stalni boravak. No to je potvrda koja se čeka", pojašnjava.

U gradskom uredu, kaže, poziva se na Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju; u članku 20, stavak 5, stoji kako prednost pri upisu uređuje osnivač, odnosno Grad Zagreb. "Dakle, zakon ih ne sprječava da oni to sami uvrste", žali se Marcella. Navodi niz gradova koji su, kaže, riješili problem s kojim se njena obitelj susreće. "Čakovec, Pula, Poreč, Rijeka, Umag, Županja... U Zakonu o strancima ne postoji niti jedan akt koji bi branio Gradu Zagrebu da odredbu nadopuni doslovno s pola rečenice, da se pravo prizna i roditeljima koji imaju samo boravište. Jer na lokalnim upravama i samopravama je da odrede na koji način će dijete davati prednost", dodaje.

Svjesna je da se prednost nekom mora dati. "Da su oba roditelja zaposlena, da je riječ o djetetu invalida Domovinskog rata, obitelji koja prima dječji doplatak... I samo da napomenem, ne želim prednost pri upisu, ja želim jednake uvjete. Moje dijete je državljanka RH, moje treće dijete i zakinuta je za svoje osnovno ljudsko pravo, a to je pravo na obrazovanje", govori očajna majka. Pisali su i pravobraniteljici, a ona je, kažu, također zaključila da je riječ o diskriminaciji.

Dodaje da je udruga Sidro prošle godine zbog ovog pisala Vladi, oni su Gradu dali direktivu da se problem rijepi. No oni su se oglušili. Ako se to ne dogodi, Marcella će, umjesto na posao na koji želi, ostati još godinu na porodiljnom, uz 551 eura naknade. "Pred zidom sam. Ne mogu ravno, lijevo, desno. Ne mogu ni iz svoje kože", zaključuje.

Sidro: 'Ne mogu sva djeca biti upisana, ali dajmo im bar jednake šanse'

Iz Sidra su na Facebooku u ponedjeljak poslijepodne komentirali taj slučaj. "Razumijemo činjenicu da mjesta u vrtićima nema dovoljno, i tako je širom Hrvatske. No to ne smije biti razlog za otvorenu diskriminaciju pojedine djece. Više od godinu dana ukazujemo na nepravilnost kod shvaćanja prava iz Zakona o strancima. Taj problem davno je riješen u mnogim gradovima, očekujemo da se može na isti način riješiti i u Zagrebu. Neće sva djeca uspjeti doći do svog mjesta u vrtiću, no dajmo im bar jednake šanse. Dijete koje ima jednog roditelja stranog državljanina, koje živi s obitelji u Zagrebu, čiji roditelji su oboje zaposleni, s adresom u Zagrebu - ne može biti drugačija kategorija od sve druge djece čiji roditelji jednako žive i rade u Zagrebu", napisali su.

U Gradu Zagrebu na upit 24sata odgovaraju kako se svako dijete u Gradu Zagrebu može prijaviti za mjesto u gradskome dječjem vrtiću. "I u slučaju obitelji koju spominjete, vidljivo je da je dvoje djece već upisano u gradski dječji vrtić. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju propisuje 10 kriterija za rangiranje prijava u slučaju kada jedinica lokalne ili regionalne samouprave ne može upisati svu djecu prijavljenu za upise u dječje vrtiće. Zbog desetljeća neulaganja, Grad Zagreb nažalost još uvijek ne raspolaže dostatnim mjestima za upis u gradske dječje vrtiće za svu djecu. Zato sada gradimo 10 novih vrtića, a ukupno ćemo u 28 novih vrtića uložiti više od 100 milijuna eura. Do izgradnje dostatnog broja mjesta u vrtićima, Grad Zagreb će primjenjivati zakonske kriterije za prioritet upisa. To znači da će prednost imati djeca čija oba roditelja imaju prebivalište u Gradu Zagrebu, a nakon toga djeca čiji roditelji imaju prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu", kažu i dodaju da ako "zakonski propisi omoguće izjednačavanje prebivališta i boravišta stranaca, Grad Zagreb će ih odmah početi primjenjivati".

