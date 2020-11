Mađarsko-poljska blokada riješit će se tako da im se uzme pravo glasa?

Umjesto kompromisa, premijeri Mađarske i Poljske dodatno zaoštravaju svoje protivljenje usvajanju novog megaproračuna Europske unije, na koji su uložili veto jer im se ne sviđa mehanizam koji povlačenje novca iz fondova uvjetuje poštovanjem vladavine prava. I poljski je premijer Morawiecki, slično kao što je to ranije učinio mađarski Orban, počeo uspoređivati taj europski mehanizam zaštite vladavine prava s komunističkim metodama iz doba SSSR-a i Varšavskog pakta.

– Vladavina prava i kršenje vladavine prava postali su propagandna batina u EU. Mi odbacujemo takav pristup. Dobro su nam poznate propagande batine iz komunističkih vremena – rekao je Mateusz Morawiecki u govoru koji tamošnji mediji opisuju kao dosad najoštriji njegov govor o EU.

– Kažemo glasno “da” Europskoj uniji, ali glasno “ne” raznim mehanizmima koji nas tretiraju kao djecu i dovode Poljsku i druge države članice u neravnopravan položaj – dodao je poljski premijer.

Šefovi država i vlada svih 27 članica razgovarali su sinoć na videokonferencijskom sastanku Europskog vijeća, na kojemu se očekivao rast pritiska na Poljsku i Mađarsku, no nije se nužno očekivalo da sve bude riješeno. Mađarsko-poljska blokada, za koju je od svih lidera u EU razumijevanje pokazao još jedino slovenski premijer Janez Janša, mogla bi potrajati, a pritisak ostatka EU na te dvije zemlje rasti još neko vrijeme.

Mehanizam koji prvi put u povijesti EU veže povlačenje novca iz fondova uz poštovanje vladavine prava dogovoren je u trijalogu između Vijeća EU, Europskog parlamenta i Komisije. Većina država članica, uključujući Hrvatsku, podržava ga u tom dogovorenom obliku, a iz EP-a poručuju da nema šanse da pristanu na ikakvo ublažavanje. Isto poručuje i nizozemski premijer Mark Rutte, koji je u obraćanju svom parlamentu u Haagu čak sugerirao da bi se EU mogao ponovno okupiti, ali samo s 25 članica, bez Mađarske i Poljske.

Vlade u Varšavi i Budimpešti već su ranije, prije ovih pregovora o financijama u EU, dovele svoje države u status prvih nad kojima se, zbog sumnji u sustavno kršenje vladavine prava, otvara “kaznena” procedura iz članka 7. temeljnog europskog ugovora. Ta procedura samo je otvorena, nije zatvorena. Vijeće EU nije dosad imalo glasanje o tome želi li zaista kazniti Poljsku ili Mađarsku, a krajnja kazna može biti oduzimanje prava glasa u Vijeću EU. Neki promatrači smatraju da bi u tome mogao biti jedan teoretski izlaz iz ove situacije: da se ta kaznena procedura iz članka 7. brzinski dovede do kraja i, ako Poljska i Mađarska ostanu bez prava glasa, istovremeno nestaje i blokada. No, to je opasno “nuklearna” opcija, presedan nakon kojeg nema povratka, a u EU svi uglavnom žele izbjeći tako radikalne poteze. Drugi mogući izlaz je u tome da se ta “kaznena” procedura iz članka 7. brzinski završi suprotnim ishodom: bez sankcija za Poljsku i Mađarsku. Zatvaranje članka 7. bez kazne možda bi bio ustupak koji poljska i mađarska vlada zapravo i žele postići ovom blokadom novog proračuna EU i fonda za oporavak od koronakrize.