Mađarska policija privela 64-godišnjaka zbog komentara na Facebooku

Mađarska policija objavila je danas na svojim web stranicama video snimku privođenja 64-godišnjaka zbog sumnje u počinjenje nedavno uvedenog kaznenog djela u toj zemlji, širenja lažnih vijesti o koronavirusu.

Starac je, naime, na Facebooku napisao komentar kojeg je završio opaskom da su “svi diktatori propali”, pa će i aktualni “okrutni diktator”. Nije nikog imenovao, ali policajci su očigledno zaključili da misli na premijera Viktora Orbana.

Policija u priopćenju slavodobitno piše kako su ga uhitili nakon što je njegov natpis komentiralo 19 ljudi i podijelilo ga njih 11. Čovjek je pušten nakon pretresa njegova doma, privođenja i saslušanja, ali policija je iskoristila njegov primjer kao poruku svim Mađarima na društvenim mrežama: “skrećemo vam pozornost na činjenicu da policija konstantno nadzire Internet i poduzima potrebne mjere - uklanja sporni sadržaj i, u ozbiljnijim slučajevima, pokreće kazneni postupak”, kaže se u priopćenju.

Mađarska je policija također priopćila da je 64-godišnjak napisao kako je vlada namjerno napravila tako da se ukidanje mjera ograničavanja kretanja podudara s vrhuncem epidemije koronavirusa u Mađarskoj, što će, po njemu, rezultirati velikim brojem novih obiljenja od COVIDa-19. Komentar je na Facebooku napisan 28. travnja, a policija je krenula u raciju jutros.

- Upali su s nalogom za pretres u 6 ujutro i pitali jesam li ja to napisao. Ja nisam zanijekao, preuzimam odgovornost, nema u tome ničega što bi ometalo borbu protiv koronavirusa. Nije to nikakva vijest, nikakva glasina, to je više filozofsko razmišljanje - izjavio je 64-godišnjak nakon puštanja na slobodu, citiran prema portalu 444.hu.

Mađarski premijer Viktor Orban na udaru je kritika niza europskih institucija i nevladinih organizacija zbog korištenja globalne pandemije koronavirusa za uvođenje izvanrednog stanja u kojemu je njegova vlada privremeno dobila neke zakonodavne ovlasti parlamenta.

Orbanovi su kritičari upozoravali da bi se novi zakon koji kriminalizira širenje lažnih vijesti o koronavirusu mogao zloupotrebljavati za cenzuru i pritisak na Orbanove neistomišljenike u Mađarskoj.