Macron o padu letjelice u Zagrebu: 'Svi smo bili šokirani, radimo skupa s Hrvatskom'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron održao je nakon summita NATO-a u Bruxellesu konferenciju za medije na kojoj je govorio o ratu u Ukrajini, sankcijama koje se poduzimaju protiv Rusije, nadolazećoj prehrambenoj krizi, ali i o padu bespilotne letjelice u Zagrebu.

Pitanje o padu letjelice u Zagrebu postavio mu je Hrvoje Krešić, reporter Nove TV, a Macron je poručio kako je "Francuska uz Hrvatsku".

- Postoji suradnja između naših oružanih snaga i program, kao što znate, koji uključuje francuske avione Rafalei. To pokazuje francusku predanost radu na sigurnosti, uključujući i vaše zemlje - kazao je Macron.

- Trebamo biti vrlo oprezni, naravno svi smo bili prilično šokirani. Mislim da ćete potvrditi da je to bilo samo nekoliko metara od studentskog doma. Vidio sam snimku koju su mi pokazali vaši čelnici. Radimo skupa s Hrvatskom kako bismo razumjeli što se dogodilo i kako bismo pripisali tu "akciju". Izgleda da je i druge nacije preletio slični uređaj iz Ukrajine. U ovom trenutku moramo biti izrazito oprezni i ne možemo donositi konačne zaključke je li došlo do gubitka kontrole drona, otmice, pogreške ili je to bilo nešto što je napravljeno namjerno. U smislu solidarnosti, pravila su dobro poznata i bila bi aktivirana u slučaju potrebe - naglasio je francuski predsjednik.

