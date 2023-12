Ako se vaš ljubimac boji pucnjave, osigurajte mu mjesto na kojem će se moći skriti

Zakoračili smo u hladniji dio godine. Kako su dani sve kraći, a oborine češće i obilnije, izlasci u šetnju s našim psima sve su manje ugodni. Poseban je izazov pucnjava petardi i vatrometa, koje se mnogobrojni ljubimci boje, a neizbježna je unatoč zakonskim zabranama i ograničenjima. No, psi trebaju svakodnevno izaći u šetnju, a trajanje šetnje, mjesto gdje se šećemo i doba dana kada ih izvodimo možemo prilagoditi vanjskim uvjetima i potrebama svoga ljubimca.

Većini pasa šetnje po hladnoći neće smetati, a neki će čak uživati, kao recimo pasmine koje su podrijetlom iz polarnih krajeva. Zbog hladnoće mogu patiti pasmine poput hrtova i jako maleni psi, malena volumena tijela, te pasmine pasa koji su bez dlaka. Osim toga, i starijim psima hladnoća može smetati pa će im bolovi u kostima i kretanje biti otežani. Nikada se pse ne smije ostaviti same na hladnoći, da spavaju vani na lancu ili u boksu. Velika je razlika kada se pas kreće ili kada miruje.

Za kućne ljubimce kojima je hladno dostupna je pseća odjeća, poput kaputića, pulovera i kabanice. No, svaki pas mora prethodno biti naviknut na odjeću kako ga ona ne bi ometala u kretanju, njuškanju i obavljanju nužde. Ako pas nije naviknut na odjeću, bit će teško staviti je na njega ili pas neće htjeti ići u šetnje kada je odjeven. Idealno je ako se na odjeću nauče štenci, tako bi i trebalo, ali je moguće pomalo na to naviknuti i starije pse. Kada se odabire odjeća za pse, ona ne smije ometati pseću komunikaciju i obavljanje nužde. Na primjer, psi imaju šire vidno polje nego ljudi, vide više sa strane tijela, i zbog toga im se ne smije stavljati kapuljače. Jednako tako, psima se ne smiju prekriti uši jer će biti zbunjeni. Također, treba paziti da psi mogu savinuti leđa ili podići nogu kako bi obavili nuždu. Kratki dani znače da pse često izvodimo kada već padne mrak, a katkad može biti i magla. Zbog toga je poželjno da psi imaju opremu za šetanje koja je vidljiva. Najbolja je oprema i odjeća jarkih boja, čak fluorescentna. To se posebno odnosi na orme/oprsnice, ali i na povodce. Pokatkad se na pse može staviti lampica, no važno je da je ona na takvom mjestu da psu smeta.

Neki psi neće htjeti izaći kada pada kiša. Ovo može biti zato što ne vole kišu ili zato što se boje grmljavine. S obzirom na to da šetnja treba biti prilagođena psu, najbolje je planirati šetnju kada kiša ne pada. Ako to nije moguće, psa treba izvesti u kraću šetnju samo da obavi nuždu. Pri tome ga treba ohrabriti veselim glasom i nagraditi poslasticom za svaki korak dalje od kuće. U trenutku kada pas želi ići natrag doma, treba se odmah vratiti jer će svako prisiljavanje da ostane vani imati obrnut učinak – drugi će put psa biti još teže nagovoriti da izađe. U tom slučaju bolje je izlaziti više puta kraće vrijeme. Ako se pas jako boji izlaska kada pada kiša te posebno ako se boji grmljavine, tom problemu treba ozbiljno pristupiti i početi ga rješavati u ono doba godine kada oborine nisu tako obilne i česte. Sada se kao mjera prve pomoći psu može staviti pseći podložak, pelena, da nuždu obavi u kući. No, to ne može biti trajno rješenje zato što je psima obavljanje nužde komunikacija i oni žele ostaviti svoje "mirisne poruke" tamo gdje ih drugi psi "čitaju". Ako se psa ne izvodi u šetnju, to je oblik senzorne deprivacije, uskraćivanje podražaja iz okoline, i dovodi do problema u ponašanju kao što su prekomjerno lajanje ili uništavanje po kući.

Snijeg može biti dodatni izazov za šetnju. Dio pasa uživa u igri na snijegu i tada im treba omogućiti da se zabavljaju. Nažalost, manjim psima može biti teško kretati se kroz veće nanose snijega i bljuzgu. Dodatno, ako su ulice nasoljene, pse treba isprati od soli nakon šetnje. Također, treba obratiti pozornost na pseću dlaku, paziti da ne ostane mokra nakon igre na snijegu. Ovisno o pasmini psa, dobro je potražiti savjet psećeg frizera o održavanju dlake zimi.

Foto: Pixabay

Poseban je izazov u blagdansko vrijeme pucnjava zbog korištenja pirotehničkih sredstava. Unatoč zabrani, svjedočimo povremenoj pucnjavi, posebno u večernjim satima. Zbog toga pse treba izvoditi u duže šetnje za danjeg svjetla. Psi obavezno trebaju biti na povodcu. Čak i psi koji se inače ne boje pucnjave mogu se prestrašiti ako petarda pukne blizu njih. Na za to predviđenim mjestima može se pse pustiti slobodne, ali u ovo doba godine to je bolje izbjegavati. Dovoljno je da se pas prestraši i potrči prema cesti pa da se dogodi nesreća. Ako se ipak dogodi da pas pobjegne, onda je dobro da ima ogrlicu s pločicom na kojoj piše ime psa i vlasnikov broj mobitela. Zahvaljujući tome, nalaznik psa neće ga morati voditi veterinaru na očitanje čipa, nego će moći odmah nazvati vlasnika/skrbnika. Za pse koji se mogu izvući iz obične orme/oprsnice, dobro je nabaviti onu s tri trake, tzv. Houdini ormu/oprsnicu.

Sa psima koji se boje pucnjave moguće je vježbati tako da im se strahovi umanje. No, to treba raditi u doba godine kada vani nema pucnjave. Dakle, dobar trenutak za rješavanje ovog problema je poslije blagdana. Nažalost, čak i psi koji nauče ne reagirati na određene zvukove pucnjave koji su dostupni u obliku snimki mogu reagirati na pravu pucnjavu, posebno ako se radi o nekim novim vrstama pirotehnike koje zvuče drukčije. Zbog toga je jedino ispravno rješenje provođenje zakonske zabrane. Preporuka je vlasnicima/skrbnicima svih vrsta kućnih ljubimaca da budu spremni i ove godine. To znači da svoj dom prilagode tako da zatvore i zamrače prozore te omoguće mjesto gdje se ljubimac može skloniti. Za pse to može biti kupaonica koja nema prozore, boks prekriven dekom ili ormar. Mačke se mogu skloniti pod krevet, u ormar ili neku kutiju u kojoj se osjećaju sigurnije. Kaveze u kojima su kunići, činčile, hrčci i drugi glodavci, ali i papige, treba prekriti tako da manje čuju pucnjavu, no moraju imati dovoljno zraka. Vlasnik/skrbnik treba biti uza svog ljubimca, tješiti ga i pružati mu dobar primjer svojim stabilnim i veselim ponašanjem. Također, dobro je uključiti TV ili pustiti glazbu da se pucnjava manje čuje.

Za pse i mačke mogu se nabaviti feromonski pripravci, a za sve vrste ljubimaca postoje biljni pripravci koji im mogu malo olakšati da prebrode vrijeme blagdanske pucnjave. Za sve biljne pripravke potrebno je savjetovati se s veterinarom jer neke biljke mogu imati i neželjen utjecaj. Ako se vlasnik/skrbnik boji da njegov ljubimac neće moći preživjeti pucnjavu, treba zatražiti od veterinara lijek koji će omogućiti da se ljubimac smiri. Nikako i nikada lijekove se ne smije davati bez savjetovanja s veterinarom koji inače prati zdravlje ljubimca! Nažalost, već su zabilježeni slučajevi predoziranja ili davanja pogrešnih lijekova pa se pri korištenju lijekova treba ponašati odgovorno.

Zbog kraćih šetnji ljubimcima trebamo omogućiti više zabave u kući. Za to koriste igračke iz kojih mogu vaditi hranu i poslastice. Najjednostavnije su takve igračke one u koje se stavlja suha hrana, no moguće je pronaći i igračke u koje se može staviti vlažna hrana, namazati nešto poput pseće paštete, zamrznuti komadiće mesa, jogurt ili sir. Mnoštvo recepata dostupno je na internetu i svaki vlasnik/skrbnik može odabrati ono što njegov ljubimac voli. Igračke mogu biti gumene (kong, toppl, licki mat), plastične (puzzler, igračke Nine Ottosson ili Trixie) ili platnene (njuškavac). To se naziva "obogaćenje okoliša". Brojne ideje može se pronaći na internetu ako se u tražilicama upiše "dog-canine enrichment diy" ili "cat-feline enrichment diy". Za pse koji nisu pretjerano bojažljivi takva igra može olakšati da prebrode vrijeme pucnjave.

Ovo doba godine vrijeme je kad bismo se trebali podsjetiti i razmisliti o svim onim životinjama koje će zimu i vrijeme pucnjave provesti na otvorenom. Kako bismo pticama olakšali zimu, možemo im dati odgovarajuće sjemenke i masne kuglice, kakve se mogu kupiti u raznim trgovinama. Ptice se ne smije hraniti kruhom jer on za njih nema hranidbenu vrijednost. Kada je vani voda zaleđena, treba im dati vodu koju mogu popiti. Dio ptica i ove će godine poletjeti u smrt kada počne novogodišnja pucnjava. Kada u svom toplom domu uživate u druženju sa svojim ljubimcem, maženju, igri i finom obroku, sjetite se svih onih kućnih ljubimaca koji nemaju svoj dom. Možda su u skloništu ili na ulici, sami su i hladno im je. Da bismo smanjili broj onih koji pate, otiđite do lokalnog skloništa i donirajte hranu i deke koje ne trebate. Ostavite hranu uličnim mačkama na mjestima gdje je to dopušteno, pomognite udrugama koje održavaju hranilišta za mačke. Mjesec koji je iza nas, studeni, obilježava se kao mjesec udomljavanja seniora. Ako i ne možete pružiti dom nekome od njih, podijelite na društvenim mrežama oglase o njihovu udomljavanju. Možda upravo vi nekome donesete sreću.