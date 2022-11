Ma kakav treći mandat, Plenković Hrvatskom treba vladati doživotno

Subota 29. listopada

MAMIĆIMA SUDE, A ONI SU ODAVNO 'KOD SVETOG PETRA'

Evo vica. Umro čovjek i eto ga na nebu kod sv. Petra, a smije se kao blesav. Sveti Petar ga pita zašto se tako smije, a on će: "Kako se ne bih smijao, ja ovdje, a oni me dolje još operiraju." Čitam naslov – "Nastavak suđenja braći Mamić još je na čekanju". Tako hrvatski sudovi, što mediji pomno prate, već dugo "operiraju" braću, a njih više nema, u Hrvatskoj ih nema, pobjegli su u BiH, nikad se neće vratiti niti će ih "sveti Petar" iz BiH izručiti jer ih štiti državljanstvo Bosne i Hercegovine koje imaju uz hrvatsko.

Sudovi moraju odraditi svoj posao pa će im suditi u odsutnosti, ali koliko god to bilo razumljivo, proces Mamićima u Hrvatskoj apsurdan je i neće imati nikakva učinka, osim što će se zadovoljiti forma. Braća su operušala Dinamo, grade vile u susjednoj državi, gdje su se zaštitili ni manje ni više nego Međugorjem u kojem Zdravko Mamić živi i kadšto vodi molitve. Dugo je trajala i možda još traje Mamićeva ostavština u Dinamu, kojim je – a to nisu krili ni on ni maksimirski klub – upravljao otkad je pobjegao. Navodno će u Dinamo doći Boban i izbrisati Mamićeve tragove. Samo da se navijači Dinama ne budu veselili kao kad je na izborima podupro Milanovića i za njega glasovao.

Nedjelja 30. listopada

NEDJELJOM RADI TKO JE ZABORAVIO PUT DO CRKVE

Prema jednom istraživanju – što je viši stupanj obrazovanja, manja je potpora zabrani rada nedjeljom. Također, za tu zabranu više je ljudi u selu nego u gradu. Velikoj većini ljudi koji žive u gradu preci su sa sela ili su i sami sa sela došli da bi se obrazovali i, ako je moguće, u gradu ostali.

Na selu je (osim u vrijeme jematve) rad nedjeljom bio nezamisliv, bio je to stoljećima obredni dan u kojem se prala i tijelo i duša, odijevala bijela košulja ili bluza i druga najljepša odjeća, išlo na misu, čistila kuća i dvorište, na stolove se za ručak stavljali lijepi stolnjaci, muškarci su poslijepodne igrali na balote, kartali ili šijali, a na svoj su se način družile i opuštale i žene. S obrazovanjem i selidbom u grad ta se obredna ljepota nedjelje gubi, ljudi se udaljavaju i od Boga i od sebe i od ljudi.

Ljepotu nedjelji davali su i misari (vjernici koji idu na misu) koji bi u skupinama ili sami tvorili kolone na putovima do crkve. Ali i njih je sve manje, prostori oko crkava krcati su automobilima premda nikome crkva nije udaljena više od dva kilometra. I još jedna slika: nedjeljom nikoga nije bilo u polju jer se nije radilo, no sada gotovo nikoga nema ni radnim danom.

Ponedjeljak 31. listopada

NA METI VULGARNIH NAVIJAČA, ALI I MILIJUNA

Vjerojatno nema profesionalaca u Hrvatskoj koje se toliko vrijeđa i psuje kao nogometaše. Navijači nekih klubova čak ih prisiljavaju da im se poslije izgubljene utakmice približe kako bi bolje čuli pogrde, a i primili pokoji udarac bocom. No nisu igrači samo njihove žrtve. Splitski dogradonačelnik Antonio Kuzmanić na službenom je Hajdukovu Facebooku počastio prvotimce splitskog kluba koji su protiv Lokomotive u Zagrebu vodili 2:0, a na kraju je bilo 2:2.

Napisao im je: "Koji ste vi kreteni, ovako izgubit bodove!" Zatim se na svom Facebooku ispričao: "Nazvati nekoga neprimjerenim pridjevom nije u redu i ispričavam se. Ali jednostavno previše volim ovaj klub da me ovakve utakmice ne bi izbacile iz takta, a emocije su 'zeznuta' stvar." Dakle, ljubim te i volim, ali ako mi ne uzvratiš dobrim rezultatom – kreten si! Od navijačkog čašćenja nogometaša mogla bi se sastaviti cijela knjiga, što u prozi, što u stihovima, a mogla bi obuhvatiti i vulgarnosti trenera. No s milijunima koje igrači zarađuju uvrede i pogrde lakše se podnose. A i lakše se razumiju kad ih ima i među političarima u samom vrhu vlasti. Vrhunski nogomet, vrhunska politika, vrhunska zabava za javnost.

Utorak 1. studenoga

JESU LI HRVATSKOJ IZBORI UOPĆE POTREBNI

Čitam naslov – "Rizična sedma godina mandata: Ako Plenković preživi dramatičnu 2023., na putu je da osvoji i treći mandat". Ma kakav treći mandat! Plenković mora biti doživotni predsjednik hrvatske Vlade. Stranku je pretvorio u partiju, zemljom upravlja diktatorski. Raselio je Hrvatsku kao i komunisti u Jugoslaviji premda ističe kako je "demografija kapitalno važna za budućnost Hrvatske". Stvorio je elitu koja se samo raspoređuje na unosnim i važnim dužnostima. Oporbu otpisuje kao što su nekad bili otpisivani neprijatelji socijalizma.

Poriče da nekadašnji HDZ-ovi moćnici koji kao kriminalci završe na sudu s njegovom partijom imaju bilo kakve veze. Siromaštvo preimenuje u blagostanje, a za gladne mu je utjeha istraživanje Eurostata prema kojem su Hrvati "jedna od najdebljih europskih nacija". U njegovim mandatima "ugled je Hrvatske najveći u svijetu otkad postojimo kao država".

Pa kako onda takav čovjek ne bi zasluživao da doživotno upravlja zemljom? Istina, privest će vas policija, ali će vas Plenković pozvati na kavu ako kao maslinar Mladen Ćustić napišete: "Triba ga dočekati pokvarenim jajima, njega i njegove poltrone, nitko toliko nije ponizio i izdao Hrvate, narcisoidni jadnik."

Srijeda 2. studenoga

SVE NAS JE MANJE I SVE SMO NEOBRAZOVANIJI

Pametne i razvijene europske zemlje povoljnim školarinama i stipendijama privlače mlade ljude iz inozemstva, pa je tako od 2013. do 2020. godine iz Hrvatske u Njemačku odselilo 50-ak tisuća djece s roditeljima, a u isto vrijeme broj se studenata na hrvatskim fakultetima smanjio desetak posto. Za neke programe na fakultetima ove se godine nije javio ni jedan student. Nekad su iz Hrvatske iseljavali uglavnom neobrazovani ljudi, danas odlaze sve obrazovaniji. Poznati demograf Stjepan Šterc kaže kako ti podaci u Hrvatskoj nikoga ozbiljno ne zabrinjavaju.

Znači li to da će se u idućem desetljeću broj studenata smanjiti još desetak posto, da će Hrvatska, dok Njemačku i druge europske zemlje čini sve obrazovanijima, biti sve neškolovanija, sa sve manjim brojem stručnjaka u svim za život države važnim područjima – u industrijama, poljoprivredi, školstvu i drugdje? I dok se selidba u inozemstvo ne zaustavlja, vraća se zanemariv broj iseljenih, a ne pomažu ni obećanja i ponude vlasti. Boje se vratiti zbog stanja u zemlji, a ako bi se i vratili, učinit će to kad budu umirovljenici. Zaključno rečeno, Hrvata je u Hrvatskoj sve manje i sve su neobrazovaniji. Istodobno, samohvalisavost vlasti sve je veća.

Četvrtak 3. studenoga

VEĆINA JE HRVATSKIH GRAĐANA – PREZRENI VIŠAK

Na poreznoj listi srama Porezne uprave nema nikoga od stotina tisuća ljudi koji nisu zaposleni, koji primaju minimalac ili mizernu mirovinu. Oni su pošteni ili zato što su tako odgojeni ili nemaju priliku da varaju. A na popisu su uglavnom ljudi koji bi se ponajprije trebali sramiti što zarađuju neusporedivo više od te sirotinje, kojima nikad nije dosta, kojima je zakidanje drugih ili države "u krvi". Na njoj je i direktorica Hrvatske udruge poslodavaca Irena Weber zbog duga od oko 125 tisuća kuna. Kad su je, vidjevši njezino ime, nazvali novinari začudila se, jer "doista ne zna o čemu se radi", no domalo je priznala: "Da, riječ je o mojem dugu. To je propust koji sam odmah ispravila čim ste me obavijestili. Danas sam uplatila i sutra će biti riješeno."

Dakle, ako je tako brzo platila dug, imala je novac nadohvat ruke. Hrvatska je podijeljena na stotine tisuća siromaha koji u njoj nemaju utjecaja s jedne i na političke, gospodarske i druge elite koje njome vladaju i koje su zapravo država s druge strane. Tako državom upravlja i peruša je sama država. Čine je hijerarhija lopova i milijuni u neimaštini koji hijerarhiji ne pripadaju, koji su njezin temelj i njezin prezreni višak.

Petak 4. studenoga

RUSKO NASILJE TRAJNO KAO I VELIKA RUSIJA

Zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev spominje nuklearno oružje i kaže kako je samo pobjeda Rusije "jamstvo protiv svjetskog sukoba". Što bi to bila pobjeda Rusije koja bi planet učinila sigurnim? Nema što drugo biti doli njezino ostvarenje zločinačkih ciljeva koje nitko ne smije spriječiti, a oni nemaju granica. A ta pobjeda ne znači samo dobiveni rat u Ukrajini nego širenje ruske moći, utjecaja i diktata svuda gdje Rusija ima interesa.

Drugim riječima, "jamstvo protiv svjetskog sukoba" je Rusija koja dominira Europom, a velikim dijelom i svijetom, koja je za Ameriku i cijeli Zapad nedodirljiva, koja može činiti što hoće, a nitko joj ništa ne smije kako se ne bi riskirao svjetski rat. Rusija će takva ostati godinama i desetljećima, na sili će graditi svoje odnose s drugim državama i možda se u idućih sto godina neće vratiti u civilizirani svijet tolerancije, suradnje i suživota.

Nikad u povijesti, ni u vrijeme carstva i Staljina, nije se osudila na neprijateljstvo s manje-više svima i na zločinački planetarni ego u kojem je izgubljeno svako poštovanje prema ostatku svijeta. Trajanje nasilja ovisi o trajnosti nasilnika, a u velikoj Rusiji ona je bezgranična.

