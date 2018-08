Lolita u Francuskoj danas ne bi bila žrtva zlostavljanja...

Francuski parlament usvojio je zakon kojim želi suzbiti spolne odnose odraslih s maloljetnicima kojima je manje od 15 godina, ali istodobno tim je zakonom ostavio i mogućnost da seksualni odnos 20-godišnjaka ili 30-godišnjaka s djevojčicama od 13, 14 godina može biti i nekažnjiv. Ako je dijete pristalo na seksualni odnos, odnosno ako punoljetni ljubavnik ili ljubavnica nisu zlorabili djetetov nedostatak nužnog razumijevanja za upuštanje u seks, to neće biti silovanje djeteta, što će ocjenjivati suci. Da tako Lolita iz sjajnog Nabokova romana završi pred francuskim sucima s 12 godina, kad je “zavodila” sredovječnog Humberta, ispalo bi da je dala zreli pristanak na seks s njim, a da apsurd bude veći, ishod Lolitina svjedočenja pet godina poslije bio bi sasvim drugačiji. Jer tek je poslije shvatila da joj je ukradeno djetinjstvo.

Kod nas granica 15 godina

Ovdje nije riječ o seksualnim slobodama jer većina u 21. stoljeću neće ulaziti u to tko s kim spava, ali sasvim je druga stvar kad su posrijedi djeca, i to mlađa od 15 godina, i ostavljanju, blago rečeno, odškrinutih vrata za pedofiliju. Ne čudi stoga što francuske feministice nisu zadovoljne zakonom jer su tražile da se utvrdi minimalna dob ispod koje bi odnos s djetetom automatski bio smatran silovanjem, ali je Macronova vlada rekla kako je pravna analiza isključila tu mogućnost.

Foto: Jurica Galoić/PIXSELL Gordana Buljan Flander, psihologinja: Dijete do 15 godina ne može dati zreli pristanak za seksualni odnos s odraslom osobom i gotova priča

I ministrica rodne ravnopravnosti Marlene Schiappa bila je tražila izmjene zakona po kojima bi se smatralo da djeca mlađa od 15 godina nisu pristala na seksualni odnos sa starijima od 18. U Hrvatskoj je seksualni odnos s djetetom ispod 15 godina zlostavljanje jer se smatra da dijete u toj dobi ne može dati pristanak na seks s odraslom osobom. Neke su zemlje i strože pa u Finskoj i Belgiji dijete treba imati minimalno 16 godina da bi moglo dati pristanak na seksualni odnos, a u Irskoj je granica 17 godina. Može li uopće 13-godišnjakinja ili 14-godišnjakinja biti zrela za odluku da spava recimo s 25-godišnjakom?

– Dijete do 15 godina ne može dati zreli pristanak i gotova priča. Granica za pristanak na seksualni odnos minimalno treba biti 15 godina jer centri za kritičnost u mozgu kod djece nisu razvijeni da bi mogli dati zreli pristanak. Pa, zna se zašto je dijete do 18 godina. Djeca s manje od 15 godina nezrela su za tako važne odluke i nije to stvar svjetonazora, nego razvojne psihologije, dobrobiti i najboljeg interesa djeteta – rezolutna je psihologinja prof. dr. Gordana Buljan Flander, ravnateljica zagrebačke Poliklinike za zaštitu djece i mladih. Da se nju pita, granicu za pristanak na seksualni odnos bi se i kod nas podigla na 16 godina.

Perfidni pedofili

Upozorava da su odrasli odgovorni postaviti granice za dobrobit djece, a ne otvarati vrata pedofilima koji zloupotrebljavaju djecu i često traže opravdanja da je djetetu s njima bilo lijepo i da je dijete pristalo na seks.

– Pedofili puno vremena potroše na zavođenje djeteta i to što se onda događa da dijete s 12, 13 godina pristane na seksualni odnos i misli da je zaljubljeno u pedofila, odnosno u pozornost kojom ih obasipa ne znači zreli pristanak. Pedofili puno lakše dolaze do ranjive djece koja doma nemaju pažnju pa se opravdavaju da je dijete pristalo na odnose – ističe Buljan Flander. I sama se susrela s djecom koja su mislila da su dala pristanak na seksualni odnos. Poslije shvate da je to bilo zlostavljanje.

