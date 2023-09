Ljeto se ne da: Vikend pred nama idealan je za plažu

"Sunčano, te vrlo toplo i vruće. Ujutro na kopnu lokalno moguća kratkotrajna magla", glasi vremenska prognoza DHMZ-a za subotu.

Vjetar uglavnom slab istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu ujutro i prijepodne slaba i umjerena bura, a poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 27 i 32 °C, ponegdje u gorju malo niža.

Foto: DHMZ

Ljetno vrijeme nastavlja se i u nedjelju.

Pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Ujutro po kotlinama i uz rijeke moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, na Jadranu u noći i ujutro slaba i umjerena bura, a od sredine dana sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura većinom od 10 do 15, na moru od 18 do 23 °C. Najviša dnevna od 28 do 33 °C.

