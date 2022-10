Lijepa gesta: Predsjednica Slovačke tješi vlasnika kluba ispred kojeg su usmrćena dva muškarca

Predsjednica Slovačke Zuzana Čaputová posjetila je gej klub u Bratislavi ispred kojeg je u srijedu navečer naoružani 19-godišnjak počeo pucati po posjetiteljima.

U videu koji je podjeljen na društvenim mrežama, Čaputová je snimljena kako grli i tješi vlasnika kluba.

president of slovakia in front of the gay bar where 2 men were shot dead on wednesday, comforting the owner of the place🏳️‍🌈🇸🇰

a big gesture in a country where majority of politics and population cant even say the word gay bc it's too taboo pic.twitter.com/bnhP66k1P8