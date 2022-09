Zaharova: Ratka Mladića treba pustiti na slobodu iz 'humanitarnih razloga'

Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Maria Zaharova danas je izjavila kako vjeruje da bi osuđeni ratni zločinac Ratko Mladić trebao biti pušten iz zatvora zbog lošeg zdravstvenog stanja.

💬#Zakharova: We saw media reports about the hospitalization of Ratko Mladić in Hague caused by the rapid deterioration of his health



We believe it would be the right decision for the Residual Mechanism to release Ratko Mladić on humanitarian grounds. pic.twitter.com/u4dIzNjSyq