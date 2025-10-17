Lidl Hrvatska partner projekta „Zdravo i fino“ za promicanje zdravih navika djece

Povodom Svjetskog dana hrane, u Zagrebu je 16. listopada održano stručno savjetovanje „Zdravo i fino – Holistički pristup zdravlju djece“, kojim je obilježen početak suradnje Lidla Hrvatska i Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske u okviru već uspješnog projekta „Zdravo i fino“ DND-a Zabok.

Savjetovanje, održano u Tribini Grada Zagreba, okupilo je stručnjake iz područja nutricionizma, medicine, kineziologije, obrazovanja i javnog zdravstva, kao i predstavnike gradskih ureda, udruga, dječjih vijeća te tvrtke Lidl Hrvatska. Cilj okupljanja bio je potaknuti dijalog o zdravim prehrambenim i životnim navikama djece te istaknuti važnost suradnje između institucija, lokalne zajednice i privatnog sektora.

Program je otvorila moderatorica Mirna Maras Batinić, uz pozdravne govore organizatora i partnera te nastup dječjeg zbora Zabočki mališani, koji su oduševili izvedbama pjesama o zdravoj prehrani. U uvodnom predavanju mag. nutr. Nikola Mesarić iz KBC-a Zagreb govorio je o važnosti pravilne prehrane i prevenciji dječje pretilosti. Slijedila je prezentacija projekta „Zdravo i fino“, koju su održale Jasenka Borovčak iz DND Zabok, Snježana Krpes iz Saveza DND, uz sudjelovanje Jakova Markovića, polaznika radionica kuhanja i člana Dječjeg vijeća te Lane Jugo iz Lidla Hrvatska, koja je predstavila Lidlovu strategiju osviještene prehrane, naglasila važnost odgovornog oglašavanja usmjerenog prema djeci te istaknula važnost suradnje s Savezom društava „Naša djeca“ Hrvatske.

Foto: Goran Jakuš

„U Lidlu Hrvatska svjesni smo odgovornosti koju imamo u oblikovanju prehrambenih navika i stvaranju zdravije i održivije budućnosti. Suradnjom sa Savezom društava „Naša djeca“ želimo djeci od najranije dobi približiti važnost pravilne prehrane i kretanja te im pružiti znanje za donošenje zdravih i održivih odluka,“ izjavila je Marina Dijaković, voditeljica Corporate Affairsa Lidla Hrvatska.

U središnjem dijelu savjetovanja održana je panel-rasprava o različitim aspektima zdravih navika djece. Prim. prof. dr. Milivoj Jovančević govorio je o novim trendovima u prehrambenim navikama djece, a mag. nutr. Nikola Mesarić o važnosti nutritivno uravnoteženih obroka za mentalni i fizički razvoj. Jasna Tucak, dipl. ing. preh. Tehn. iz Gradskog ureda za zdravstvo istaknula je mjere za prevenciju pretilosti, dok je predstavnica Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Tea Ištvanić Cvetković predstavila projekte za promociju zdrave prehrane u vrtićima i školama. O važnosti tjelesne aktivnosti govorio je dr. sc. Ivan Dujić iz Hrvatskog školskog sportskog saveza, a Željka Klemenčić, gastro novinarka, podijelila je savjete o razvijanju zdravih prehrambenih navika u obitelji.

Foto: Goran Jakuš

Sudionici su se složili da zdrave navike počinju od najranije dobi te da ključnu ulogu imaju roditelji, obrazovne ustanove i društvena zajednica, uz naglasak na važnost kretanja i pozitivnog odnosa prema hrani.

„Promociju zdravlja i usvajanje zdravih stilova života Savez društava „Naša djeca“ i DND Zabok provode već dugi niz godina kroz projekt „Zdravo i fino“. Hvala Lidlu Hrvatska što dijelimo zajedničke vrijednosti i misiju da učinimo zajednicu i planet boljim mjestom za život,“ poručila je Sonja Borovčak, predsjednica Saveza DND-a Hrvatske.

Foto: Goran Jakuš

Program „Zdravo i fino“, koji je pokrenuo Društvo „Naša djeca“ Zabok, promiče pravilnu prehranu, tjelesnu aktivnost i brigu o zdravlju djece. Uz podršku Lidla Hrvatska, program se ove godine nastavlja kroz kulinarske radionice u Zaboku, Petrinji, Krapini i Varaždinu, gdje će djeca učiti pripremati zdrave obroke, upoznavati održivu prehranu te kroz igru usvajati zdrave navike.