Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
stručno savjetovanje

Lidl Hrvatska partner projekta „Zdravo i fino“ za promicanje zdravih navika djece

Lidl Hrvatska
Foto: Goran Jakuš
1/6
VL
Autor
Promo
17.10.2025.
u 13:39

Povodom Svjetskog dana hrane, u Zagrebu je 16. listopada održano stručno savjetovanje „Zdravo i fino – Holistički pristup zdravlju djece“, kojim je obilježen početak suradnje Lidla Hrvatska i Saveza društava „Naša djeca“ Hrvatske u okviru već uspješnog projekta „Zdravo i fino“ DND-a Zabok.

Savjetovanje, održano u Tribini Grada Zagreba, okupilo je stručnjake iz područja nutricionizma, medicine, kineziologije, obrazovanja i javnog zdravstva, kao i predstavnike gradskih ureda, udruga, dječjih vijeća te tvrtke Lidl Hrvatska. Cilj okupljanja bio je potaknuti dijalog o zdravim prehrambenim i životnim navikama djece te istaknuti važnost suradnje između institucija, lokalne zajednice i privatnog sektora.

Program je otvorila moderatorica Mirna Maras Batinić, uz pozdravne govore organizatora i partnera te nastup dječjeg zbora Zabočki mališani, koji su oduševili izvedbama pjesama o zdravoj prehrani. U uvodnom predavanju mag. nutr. Nikola Mesarić iz KBC-a Zagreb govorio je o važnosti pravilne prehrane i prevenciji dječje pretilosti. Slijedila je prezentacija projekta „Zdravo i fino“, koju su održale Jasenka Borovčak iz DND Zabok, Snježana Krpes iz Saveza DND, uz sudjelovanje Jakova Markovića, polaznika radionica kuhanja i člana Dječjeg vijeća te Lane Jugo iz Lidla Hrvatska, koja je predstavila Lidlovu strategiju osviještene prehrane, naglasila važnost odgovornog oglašavanja usmjerenog prema djeci te istaknula važnost suradnje s Savezom društava „Naša djeca“ Hrvatske.

Lidl Hrvatska
Foto: Goran Jakuš

„U Lidlu Hrvatska svjesni smo odgovornosti koju imamo u oblikovanju prehrambenih navika i stvaranju zdravije i održivije budućnosti. Suradnjom sa Savezom društava „Naša djeca“ želimo djeci od najranije dobi približiti važnost pravilne prehrane i kretanja te im pružiti znanje za donošenje zdravih i održivih odluka,“ izjavila je Marina Dijaković, voditeljica Corporate Affairsa Lidla Hrvatska.

U središnjem dijelu savjetovanja održana je panel-rasprava o različitim aspektima zdravih navika djece. Prim. prof. dr. Milivoj Jovančević govorio je o novim trendovima u prehrambenim navikama djece, a mag. nutr. Nikola Mesarić o važnosti nutritivno uravnoteženih obroka za mentalni i fizički razvoj. Jasna Tucak, dipl. ing. preh. Tehn. iz Gradskog ureda za zdravstvo istaknula je mjere za prevenciju pretilosti, dok je predstavnica Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Tea Ištvanić Cvetković predstavila projekte za promociju zdrave prehrane u vrtićima i školama. O važnosti tjelesne aktivnosti govorio je dr. sc. Ivan Dujić iz Hrvatskog školskog sportskog saveza, a Željka Klemenčić, gastro novinarka, podijelila je savjete o razvijanju zdravih prehrambenih navika u obitelji.

Lidl Hrvatska
Foto: Goran Jakuš

Sudionici su se složili da zdrave navike počinju od najranije dobi te da ključnu ulogu imaju roditelji, obrazovne ustanove i društvena zajednica, uz naglasak na važnost kretanja i pozitivnog odnosa prema hrani.

„Promociju zdravlja i usvajanje zdravih stilova života Savez društava „Naša djeca“ i DND Zabok provode već dugi niz godina kroz projekt „Zdravo i fino“. Hvala Lidlu Hrvatska što dijelimo zajedničke vrijednosti i misiju da učinimo zajednicu i planet boljim mjestom za život,“ poručila je Sonja Borovčak, predsjednica Saveza DND-a Hrvatske.

Lidl Hrvatska
Foto: Goran Jakuš

Program „Zdravo i fino“, koji je pokrenuo Društvo „Naša djeca“ Zabok, promiče pravilnu prehranu, tjelesnu aktivnost i brigu o zdravlju djece. Uz podršku Lidla Hrvatska, program se ove godine nastavlja kroz kulinarske radionice u Zaboku, Petrinji, Krapini i Varaždinu, gdje će djeca učiti pripremati zdrave obroke, upoznavati održivu prehranu te kroz igru usvajati zdrave navike.

Ključne riječi
Lidl Hrvatska

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Novim porezom na nekretnine bit će obuhvaćene kuće i stanovi za iznajmljivanje
TROŠKOVI GRADNJE PORASLI

Europa se suočava sa stambenom krizom. Vrijeme je da se za nju pronađe europsko rješenje i pritom zaštiti naša demokracija

Potrebno je ukloniti i nepotrebne prepreke među državama članicama. U Europi se proizvodi više od 18 tisuća tona cementa na sat. Svake se godine proizvede oko 170 milijuna kubičnih metara drva za gradnju. U građevinskom sektoru zaposleno je više od 27 milijuna radnika – stolara, zidara, inženjera, električara i drugih. Potpunom realizacijom našeg jedinstvenog tržišta možemo mobilizirati te resurse i iskoristiti njihov puni potencijal u cijeloj Europi.

Učitaj još