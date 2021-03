Letovi tvrtkom PragusaOne na ljeto realan projekt ili mamac za ulagače?

Hrvatska i Dubrovnik dobit će na ljeto izravne zračne linije s New Yorkom, Los Angelesom, Kuala Lumpurom, Chengduom, Pekingom, Tokijem, Singapurom i Johannesburgom. Tu senzacionalnu vijest objavio je prvi specijalizirani portal za avijaciju Simpleflying, a potom se ona proširila internetom diljem svijeta i, naravno, i u Hrvatskoj. Vijest da novoosnovana aviokompanija nazvana PragusaOne pokreće interkontinentalne letove iz Dubrovnika i Praga, otud i naziv kompanije Prag i Ragusa – staro ime za Dubrovnik, tako je dospjela i na stranice IATA-e, Međunarodne udruge za zračni prijevoz.

Razmišljanje izvan okvira

PragusaOne bi, prema tim informacijama, imala u floti širokotrupne zrakoplove airbus A330 i A350. No nigdje nije bilo riječi o tome tko je vlasnik te kompanije koja sjedište ima u Londonu. Mi smo otkrili da je osnivač kompanije PragusaOne Hrvat s adresom u Velikoj Gorici Krešimir Budinski. On je u kolovozu 2020. osnovao tu tvrtku, a na njegovu profilu na Linkedinu je uz tu informaciju navedeno i da trenutačni tržišni uvjeti u zrakoplovnoj i putničkoj industriji stvaraju puno prilika te da je za stvaranje tvrtke PragusaOne korišten novi poslovni model i razmišljanje izvan okvira. Budinski je osnivač i direktor, kako je naveo, tehnološke tvrtke ATA, također sa sjedištem u Londonu.

U Hrvatskoj je bio direktor tvrtke Paulane koja se bavi projektiranjem automobilskih sjedala. A bavio se, među ostalim, i razvojem električnih bicikala. Jučer smo razgovarali s Budinskim, nije nam htio otkriti tko su investitori u projektu PragusaOne, a nakon što smo mu poslali njegu izjavu na autorizaciju, odgovorio je da to ne može autorizirati i da mu pošaljemo pitanja, što smo i učinili. No odgovore nismo dobili. Stručnjaci iz avioindustrije vrlo su skeptični prema novom projektu Budinskog. Gojko Mavrinac, vlasnik portala croatianaviation.com, kaže da je 2019. neki takav projekt pokrenut i da ne bi rekao da je to nemoguće.

– Ali sad, u ovoj kriznoj godini i sa svim restriktivnim mjerama koje su na snazi, ne vjerujem da takav projekt ima velikih izgleda za uspjeh. Istina je da su zrakoplovi danas nikad jeftiniji s obzirom na krizu jer ih ima viška, što do prije dvije godine nije bio slučaj, pa su se mnogi upustili u realizaciju sličnih projekata poput ETF Airwaysa, nove hrvatske čarterske aviokompanije ili SundAira. No PragusaOne je puno veći projekt s obzirom na to da se radi o širokotrupnim zrakoplovima, većoj planiranoj mreži destinacija i tu se vrti veći novac – objašnjava Mavrinac.

Dodaje da bi u Hrvatskoj takva dva širokotrupna zrakoplova bila stacionirana u Dubrovniku, što u tehničkom smislu za tu zračnu luku nije problem, no napominje da nema servisnog centra za zrakoplove kao što su A350 u regiji.

Je li održivo u koronakrizi?

– Realno, za projekt poput PragusaOne ove godine nema velikih izgleda, zbog potražnje i putničkih restrikcija. Radi se o novoj kompaniji koja je potpuna nepoznanica na tržištu i sumnjam da će je prepoznati sami putnici već u ovoj sezoni koja je pred vratima – zaključuje Mavrinac.

Zrakoplovni stručnjak Alen Šćuric smatra pak da se u slučaju PragusaOne radi o prijevari i da od cijele te priče neće biti ništa.

– Smatram da se samo navlače investitori, a da kompanija nikad neće poletjeti. Poslovni model je apsolutno neodrživ i za najbolja moguća vremena za avioindustriju kakva su bila 2019., a pogotovo je taj poslovni model neodrživ u koronakrizi kad ZL Dubrovnik ima samo 300 tisuća putnika – kaže Šćuric, koji je vlasnik i portala zamaero.com.

