Legendarni pilot Selak: Ne isplati se kupiti Mercedes CLS da bi ga vozio do dućana

Nedvojbeno je da trebamo ratno zrakoplovstvo, kao i da je Rafale sjajan avion, ali je upitno je li to u skladu s našim mogućnostima, poručio je legendarni vojni pilot Ivan Selak, komentirajući neslužbene informacije o izboru nove hrvatske borbene eskadrile.

- Mi smo NATO-centrična zemlja i cilj nam je imati njihove zrakoplove. Presretan sam što nismo uzeli avione koji su bili potpuno iskorišteni od Izraela. No odluka o nabavi francuskih Rafala ima niz dvojbi za koje se nadam da su dobro prezentirane Plenkoviću i Milanoviću - kazao je Selak za RTL Direkt.

Upitan koja su to pitanja i dvojbe, odgovorio je:

- Prvo, je li dobro prezentirano koje su naše stvarne mogućnosti i potrebe. Kada govorimo o našim mogućnostima, najveća dvojba je bila imamo li dovoljno novaca. Međutim, hajdemo razgovarati o stvarnom stanju. Koliki je broj pilota, inženjera, zrakoplovnih tehničara i kakva nam je infrastruktura...

Selak ističe da je Rafale najbolji avion četvrte generacije.

- Nedvojbeno je da je najbolji. Dvojbeno je možemo li si mi to priuštiti u ovom trenutku. Predlagao sam riješiti problem borbenih aviona na drugi način. Ako stručna ekipa smatra da nam avion odgovara i da smo spremni prihvatiti taj avion, ja u to nisam siguran. Imamo jako mali broj pilota. Nema smisla pilote sa preko 35 godina životnog vijeka slati na obuku. Vi morate uspostaviti sustav u svom ratnom zrakoplovstvu. Trideset godina smo imali Mig-21, koji je druga generacija borbenih zrakoplova. Taj avion smo koristili sa 30 posto njegovih mogućnosti. Koliko ćemo koristiti ovaj? Ne isplati se kupiti Mercedes CLS da bi išli do dućana i nazad, a pitanje je hoćete li imati za gorivo, i hoćete li biti malo i gladni.