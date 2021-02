Lavrov napadao Uniju, a šef diplomacije EU se smješkao

Na odlasku sa zajedničke konferencije za medije u Moskvi europski šef diplomacije Josep Borrell napravio je još jedan, možda i jedan previše, korak dobre volje prema ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu. – Palme u snijegu – dobacio je Borrell Lavrovu. – Što? – Palme u snijegu – ponovio je Borrell, aludirajući na stari španjolski film koji je, iznenađen pitanjem, spomenuo kad ga je ruski novinar pritisnuo pitanjem o Kubi. No ovaj je ostao gluh na tu prijateljsku gestu koja je trebala barem malo ublažiti gorak okus s konferencije. Je li uopće bilo potrebe za takvo što, vrlo je diskutabilno jer je Lavrov, u svom stilu, preuzeo podij i pred novinarima oštro napao EU, gotovo ponižavajući Borrella.

Kuba ga iznenadila

Šef diplomacije EU otišao je u petak u Moskvu održati “strateški” dijalog o pitanjima poput bliskoistočnih ratova i prenijeti poruku EU da Navaljni mora biti oslobođen. Ali na kraju je, zajedno s Rusijom, napao glavnog europskog saveznika SAD-a, podržao rusko cjepivo protiv koronavirusa “Sputnik V” (iako ga EU nije odobrio) i dao Lavrovu otvorena vrata da proglasi EU kao “nepouzdanog partnera”, dok je malo radio na slučaju utamničenog opozicionara Aleksa Navaljnog. Borrell je inzistirao na putovanju, prvom u četiri godine, kazavši da prihvaća stari poziv Lavrova, ali tajming je od početka za mnoge bio diskutabilan – samo nekoliko dana nakon što je EU i dio međunarodne zajednice osudio Rusiju zbog zatvaranja Navaljnoga, no Borrell je istaknuo da se dijalog mora voditi. EU ne smije biti poštar, kazao je novinarima prije puta, i samo dostavljati poruke, no nije imao artikuliran cilj, osim, kako je rekao, odbacivanja negative retorike. Odmah na početku konferencije ruski novinar zaskočio je Borrella pitanjem o američkom embargu Kubi, a Borrell se nije najbolje snašao i, stjeran u kut, bio je prisiljen osuditi američki embargo nametnut Havani. Novinar je potom, možda “trolajući”, kazao da su pitanje predložili američke kolege, a potom opet udario pitanjem o navodnim kršenjima ljudskih prava u Letoniji. Ranije tog dana ruska je televizija prikazivala prizore policijskog nasilja na prosvjedima u EU. Borrell je očito bio nespreman za napad.

– Što se tiče Kube, pomalo sam iznenađen, nisam očekivao da ću ovdje u Moskvi razgovarati o Kubi. Pitanje je zanimljivo. Postoji španjolski film “Palme u snijegu” i, dok govorim ovdje, u Moskvi, pada snijeg, pa me to podsjetilo – govorio je Borrell, dok nije napokon prešao na odgovor i poručio kako EU očekuje da će američka administracija preispitati svoj stav u odnosu na Kubu. Lavrov je odmah iskoristio priliku. – Ne vidim ovdje iznenađenje, Josepe, jer kad posjetim različite zemlje, često me pitaju o Ukrajini, a sad su vas pitali o Kubi, jer s Kubom imate prilično važne i intenzivne odnose. Mislim da je to sasvim pozitivan primjer da ovdje treba koristiti zdrav razum kako bismo trebali izbjegavati nelegitiman, jednostran pritisak i korištenje embarga, blokada – odgovorio mu je, a onda krenuo u napad.Američke sankcije Kubi bile su “metode kolonijalističkog ugnjetavanja koje je izmislio SAD” i koje je EU kopirao u svojim sankcijama Rusiji, rekao je Lavrov. Tvrdio je da SAD progoni pristaše bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, a države EU progone antivladine prosvjednike, uključujući Kataloniju, u Borrellovoj matičnoj zemlji Španjolskoj. A optužio je čelnike EU da su “u deluzijama” i “kulturno arogantni” kad optužuju Rusiju za pokušaj atentata na Navaljnoga prošle godine.

Danak neiskustvu

Šef diplomacije EU doduše kazao je da je prenio nezadovoljstvo EU zbog zatvaranja Navaljnoga, no njegove su primjedbe bile zasjenjene snažnim prijekorom Lavrova, u kojem je ponovio sumnju u zaključak Zapada da je opozicionar otrovan, na što Borrell nije imao adekvatan odgovor. Lavrov je zaključio konferenciju ocrnivši EU kao “nepouzdan” te rekao kako se nada da će šefovi država i vlada EU iskoristiti planiranu raspravu o Rusiji na njihovu summitu u ožujku. Borrell, bivši španjolski ministar vanjskih poslova, šutio je i polunasmiješeno gledao. Reakcije u Bruxellesu na posjet i konferenciju za novinare bile su oštre: Lavrov je davao golove, a Borrell propustio sve šanse, no, s druge strane, nije to bio ni sraz jednakih, jer teško da je Borrell bez iskustva mogao parirati diplomatskom i političkom divu Lavrovu.