KVIZ Rat je bjesnio i priznanje nam je puno značilo: Znate li koja država je to učinila prva?

Hrvatska danas, 15. siječnja slavi Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i Dan mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja. Mirnom reintegracijom hrvatskog Podunavlja u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske stvoreni su uvjeti za mirnodopski život, rad i razvoj na području cijele države.

15. siječnja u kolektivnoj memoriji Hrvata zauzima posebno mjesto. Dok je rat bjesnio i odnosio žrtve, Hrvatska je 1992. dočekala priznanje za koje se krvavo borila. Tog dana 12 zemalja tadašnje Europske zajednice priznalo je Republiku Hrvatsku kao suverenu i samostalnu državu. To su bile Irska, Belgija, Danska, Francuska, Grčka, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Španjolska i Ujedinjena Kraljevina.

No nisu to bile jedine zemlje koje su to učinile taj dan. Poslije njih uslijedile su Austrija, Bugarska, Kanada, Mađarska, Malta, Poljska i Švicarska. Bilo je to masovno, no ne i prvo priznanje Hrvatske. Prije toga učinila je to još jedna međunarodno priznata zemlja. Još prije njih i zemlje koje ni same, kao ni mi, još nisu bile međunarodno priznate. Koje? Te i druge činjenice o ovom važnom datumu provjerite u našem kvizu.