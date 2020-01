Kuščević traži od splitske policije da mu vrate samostrel i puške

Bivši ministar uprave, a sada saborski zastupnik Lovro Kuščević zatražio je od policije da mu odmah vrati samostrel, puške Marrochi i Winchester, poluautomatske puške Browning i Beretta te stotinjak komada streljiva. Naoružanje je Kuščeviću – koji posjeduje valjane dozvole za držanje i nošenje oružja – policija oduzela početkom lanjske jeseni, u rujnu, nakon što su se za prijetnje međusobno bili prijavili bivši ministar i Šimica Tomičić iz Donjeg Humca, jedan od dvojice nezavisnih vijećnika u Nerežišćima na Braču odakle je Kuščević.

DORH odbacio prijave

Naime, dok se ispituje kazneno djelo prijetnji, policija po zakonu mora oduzeti oružje osobi koja je predmet obrade pa je to i u ovom slučaju bila uobičajena procedura. No, u međuvremenu je Državno odvjetništvo odbacilo obje prijave – i Kuščevićevu i Tomičićevu – i o tome, po svemu sudeći, i izvijestilo postaju u Supetru na Braču, ali oružje je i dalje ostalo deponirano u policiji.

Stoga je Kuščević koncem prošle godine poslao prvi dopis i tražio da mu se vrati samostrel i puške, a kako se to nije dogodilo, ovih je dana zahtjev ponovio, obrušivši se na policiju i spočitavajući im bezobzirno ponašanje i omalovažavanje, demonstraciju moći te ignoriranje njega kao građanina jer mu na prvi dopis nisu niti odgovorili.

VIDEO Kuća bivšeg ministra Kuščevića

U kritici policijskoga rada otišao je tako daleko da je ovakvo ponašanje policajaca doveo u vezu s nedavnim trostrukim ubojstvom u Splitu, navodeći kako takvo ponašanje policijskih službenika dovodi do toga da je nezapamćeni zločin dobio podršku u dijelu javnosti. Nije propustio spomenuti ni da mu se – dok mu je oružje oduzeto – čini materijalna šteta jer se ne može baviti ni lovačkim ni sportskim aktivnostima, pa stoga nije isključeno da će tražiti naknadu štete koja će se naposljetku morati platiti iz proračuna.

Nadajući se kako će u dogledno vrijeme moći i u lov i gađati iz samostrela, nešto pomirljivijim tonom nastavlja kako će rješavanje njegova slučaja u skoro vrijeme u konačnici pridonijeti ugledu policije koja je u službi građana. U splitskoj smo policijskoj upravi upitali jesu li saborskom zastupniku iz redova vladajuće stranke napokon vratili spomenuto oružje pa da nesmetano može nastaviti sa svojim aktivnostima.

Odgovorili su kako znaju za odbacivanje kaznenih prijava, međutim kako Kuščevićev prijavitelj ima mogućnost sam pokrenuti kazneni progon, pa zbog toga oružje ostaje kod njih do daljnjeg i ne mogu udovoljiti Kuščevićevom zahtjevu da mu ga vrate. Dva mjeseca prije no što su se Kuščević i Tomičić tužakali, mediji su zabilježili show u Nerežišćima na sjednici općinskoga vijeća čiji je predsjednik otac Lovre Kuščevića, Nenad Kuščević. Naime, kako je tada izvijestila Slobodna Dalmacija, na svečanoj sjednici u povodu dana općine predsjednik vijeća bio je pripremio prezentaciju svega dobroga što je njegov sin učinio dok je bio općinski načelnik te onoga što je sadašnji čelni čovjek općine, Svemir Obilinović, započeo. No, za nevolju, prezentacija je bila prekinuta. – Oduzimali su mi mikrofon. Onda je doša ovi jedan iz vladajuće koalicije i reka da sidnen doli, a onda su ovi HDZ-ovci počeli bučat ono ka “bu, bu, bu”, onda je jedan vika “krnevalu!”, i opet “krnevalu”! – opisivao je.

Slobodna je bila objavila i što je to Tomičić htio, no nije uspio pročitati, a ulomak iz tog njegova cenzuriranog proglasa glasi: “Šutnja može biti zlato, no ponekad znači i prešutno odobravanje da nepotizam, pogodovanje krupnom kapitalu i interesnim skupinama postoji samo na papiru, u medijima i tamo nekim internetskim portalima. U tim slučajevima naša je šutnja opasna za sve nas. Opasna je za cjelokupno društvo, jer pokazuje svima, a pogotovo mladima, da nije bitno kako si nešto stekao, nego je bitno koliko si stekao; materijalnih bogatstava, novca i moći. Sebičnost, pohlepa, gramzivost su pojave koje iz toga proizlaze i postaju svjetonazor.”

Istraga USKOK-a

Svojedobno najbogatiji ministar u Vladi Andreja Plenkovića lani se našao i na udaru institucija pa je tako Uskok protiv njega pokrenuo istragu tereteći ga da je kao načelnik općine Nerežišća pokrenuo promjenu prostornog plana na temelju koje je svoju štalu prenamijenio u poslovni prostor, a svojem šogoru omogućio je kupnju POS stanova. Istraga je pokrenuta na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, zbog sumnje da je Kuščević počinio kaznena djela zloporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te davanja lažnog iskaza. Ovog četvrtka Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa predložilo je da se protiv bivšeg ministra pokrenu tri postupka i to zbog sukoba interesa jer je sudjelovao na sjednicama vijeća koje je 2011. odlučivalo o prenamjeni zemljišta, a neko od tih zemljišta je u vlasništvu njegove supruge, zatim i zbog prenamjene prostornog plana iz 2015. godine. te zbog nerazmjera u imovinskoj kartici. No, izgleda da Lovru Kuščevića više od svega toga “žulja” da mu policija konačno vrati njegovo oružje za sport i lov.