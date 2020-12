Kurz: U prvom kvartalu 2021. cjepivo u Austriji samo vrlo ograničeno

Austrijski kancelar Sebastian Kurz rekao je na Vladinoj konferenciji za novinare kako će u prvom kvartalu 2021. godine cjepivo protiv Covid-19 virusa u Austriji biti na raspolaganju „samo vrlo ograničeno“. Napomenuo je kako računa na to da će se sveobuhvatno moći početi s cijepljenjem tek u drugom kvartalu 2021. i to prvo „stariji ljudi i svi preko 85 godina“. Dodao je kako bi potom trebalo uslijediti daljnje cijepljenje „uvijek novog djela stanovništva“.

Austrijski je kancelar naglasio kako se odobrenje za upotrebu prvih cjepiva protiv Covida-19 u Europskoj uniji očekuje „najkasnije do kraja ove godine“.

„Tada bi trebalo biti isporučeno i započeti cijepljenje“, ustvrdio je Kurz. Najavio je kako će „stariji ljudi i ljudi koji rade na zdravstvenom području biti prvi na redu za cijepljenje“.

Vrijeme do cijepljenja, prema Kurzovom mišljenju, Austrija će pokušati premostiti masovnim testiranjem stanovništva s ciljem da se otkrije što je moguće više osoba koje su pozitivne na koronavirus, a da to i ne znaju, jer nemaju simptome zaraze, a što je važno za lociranje i izoliranje njihovih kontakata. Stoga je Kurz posebno apelirao na Austrijance da se u što većem broju odazovu na besplatno masovno testiranje brzim antigen testovima, čiji će se drugi krug održati od 8. do 10. siječnja 2021.

U svakom slučaju, kako je Austrijance već upozorio ministar zdravlja Rudolf Anschober, slijedeća četiri tjedna biti će „najrizičnija do sada“. To se je moglo osjetiti već i u subotu u Austriji, gdje je broj novozaraženih ponovno u porastu i prvi je put u ovom tjednu prešao brojku 3.000. Naime, u proteklih 24 sata zabilježeno je ukupno 3.241 novi slučaj zaraze Covidom-19, te još 126 korona umrlih. Masivni porast umrlih od više od 100 dnevno posljednjih dana i tjedana i stope smrtnosti (svaki peti umrli bio je zaražen koronavirusom), uzbunio je ne samo austrijski politički vrh i njegov stručni tim nego i brojne Austrijance koji strahuju od daljnjeg razvoja situacije, s obzirom da od početka pandemije do subote ova alpska zemlja bilježi već ukupno 4.415 korona umrlih.

Podaci od subote također pokazuju da trenutačno u Austriji od koronavirusa aktivno boluje 34.761 osoba. Hospitalizirano ih je 3.599, uključujući 591 pacijenta u intenzivnoj njezi, što je 19 više nego jučer.

Do sada je u Austriji zabilježeno ukupno 317.059 Covid-19 oboljelih, 277.883 ozdravljenih i 3.386.308 PCR testiranih, od čega 30.917 u proteklih 24 sata.

Od 3.241 novozaražene osobe od jučer na danas, najviše ih je u Donjoj Austriji (643), Gornjoj Austriji (637) i Beču (578). Slijede Štajerska (491), Salzburg (274), Tirol (248), Koruška (175), Vorarlberg (120) i Gradišće (75).

