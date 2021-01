Kurz sazvao krizni summit zbog debakla s cjepivom

Dok na jednoj strani Europska komisija danas očekuje da joj AstraZeneca dostavi detaljirani plan isporuka ugovorenih količina cjepiva protiv koronavirusa za njenih 27 zemalja članica, na drugoj strani austrijski kancelar Sebastian Kurz, ljut zbog trenutačnog debakla s cjepivom i zabrinutosti razvojem epidemiološke situacije u zemlji i Europi za danas je poslijepodne u Saveznom kancelarstvu u Beču sazvao krizni summit predstavnika vlade s ekspertima uživo, a potom i virtualno s čelnicima devet austrijskih saveznih pokrajina i šefovima oporbenih stranaka.

Središnje teme razgovora u kojima će uz Kurza sudjelovati i potkancelar Werner Kogler i ministar zdravlja Rudolf Anschober biti će debakl s cjepivom AstraZeneca te korekcija austrijskog nacionalnog Plana cijepljenja stanovništva, koji bi s obzirom na najavljeno kašnjenje isporuke cjepiva AstraZenece navodno morao biti pomaknut za čak dva mjeseca, te aktualna epidemiološka situacija u Austriji s posebnim osvrtom na već prisutnu britansku i južnoafričku mutaciju koronavirusa. Vezano uz to biti će riječi i o tome da li je izgledan još jedan produžetak već tri puta produžetnog lockdowna, koji je danas počeo obveznim FFP maskama i držanjem fizičkog razmaka od dva metra te 24-satnim policijskim satom, a trebao bi trajati do 7. veljače.

Prema informacijama iz Saveznog kancelarstva danas se neće odlučivati o produžetku lockdowna, već će eksperti iznijeti svoja mišljenja postoji li znanstvena osnova za ponovno postupno „otvaranje“ Austrije 8. veljače, koja bi trebala biti podloga za vladine odluke.

Za sada je, uz i dalje visoki broj od više od 1.000 novozaraženih dnevno i incidenciju od preko 120 zaraza na 100.000 stanovnika, najveći problem Austrije nedostatno cjepivo.

Naime, AstraZeneca je obavijestila austrijsku vladu da će joj u prvom kvartalu umjesto dogovorenih dva milijuna doza cjepiva isporučiti tek 500.000. A to znači da bi rizična skupina Austrijanaca starijih od 65 godina koja je trebala biti procijepljena do kraja ožujka doći na red tek u svibnju.

Austrijski epidemiolozi tvrde da su sadašnje mjere još uvijek „preblage“ za sprečavanje širenja koronavirusa i njegovih mutacija u zemlji. Oni predlažu „još stroži lockdown“, prije svega zatvaranje skijališta i skijaških vučnica, liftova i gondola, te obvezni rad od kuće gdje god je to moguće kako bi se smanjili socijalni kontakti na minimum, kao i strože kontrole pridržavanja propisanih mjera. To potkrepljuju znanstvenim saznanjem da su britanska i južnoafrička mutacija virusa još „zaraznije“ i „biološki otpornije“, što bi moglo dovesti do njihove „dominacije“ u Austriji.

Danas je u Austriji u proteklih 24 sata zabilježeno 1.009 novozaraženih i još 33 smrtna slučaja. Trenutačno od koronavirusa aktivno boluje 7.748 osoba, od čega je 1.846 hospitalizirano, uključujući 320 u intenzivnoj njezi. Od početka pandemije do danas Austrija ima ukupno 405.723 COVID-19 oboljelih i 383.200 ozdravljenih te 7.451 smrtni slučaj. Na koronavirus testirano je ukupno 8.802.827 osoba, od čega 4.212.009 PCR testovima. Do danas je protiv COVID-a 19 cijepljeno 170.144 Austrijanaca.