Kurtijev ples požici ipak nije i pad

Premijer Kosova Albin Kurti (na slici) ovoga je tjedna zaplesao po žici, kao da je izašao iz filma "How to lose friends and alienate people" (Kako izgubiti prijatelje i otuđiti se od ljudi). Je li ipak nešto postigao? Kurti je u ponedjeljak doveo svoju zemlju u poziciju da prvi put iz usta jednog od visokih predstavnika EU, kod kojih se već 11 godina odvija dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, biva označena kao problematična strana.



To nije dobro jer Kosovo to ne želi, prijatelji Kosova to ne žele (među kojima je i Hrvatska), jer dobro znamo da je problem u Srbiji i predsjedniku Aleksandru Vučiću. No kad kosovski premijer vodi takvu politiku da prijatelji i saveznici koje Kosovo treba čuvati kao kap vode na dlanu (vrijedi i obrnuto) moraju javno prozivati vladu u Prištini, onda riskira da izgubi ono što je Kosovu najvrednije. Međunarodnu podršku. I riskira da, prikazujući sebe lošim, Vučića prikaže dobrim.