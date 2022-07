Kupili ofucanu fotelju za nekoliko funti, nakon 10 godina otkrili što se nalazilo u njoj

Prije deset godina, Angela i Angus Milner-Brown kupili su staru, rustikalnu fotelju za samo 5 funti, a nisu mogli ni sanjati što ona skriva između starih slojeva navlaka.

Par je pronašao, ni manje ni više, nego 5000 funti vrijedan nakit, prenosi britanski Mirror.

Fotelju su kupili na aukciji i stavili na tavan jer si nisu mogli priuštiti obnovu antiknog namještaja, pa je Angus uzeo stvar u svoje ruke i godinama je popravljao.

Upravo dok je skidao navlake, pronašao je nakit: cvjetni broš optočen dijamantima, dijamantni prsten i dijamantne naušnice koje je poklonio svojoj ženi. Najprije za Valentinovo, pa za godišnjicu...

''Moj muž je vrlo romantičan...'' rekla je Angela.

''Odlučio je sačuvati pronađeni nakit i iznenaditi me njime za naše obljetnice i slavlja, to je bilo vrlo slatko od njega.''

Kada je priča o pronalasku nakita izašla na vidjelo, par je odnio nakit na procjenu, i tek je tada shvatio kolika mu je vrijednost.

Za stolicu od nekoliko funti dobili su tisuće funti vrijedan nakit, ali i tri romantična doživljaja, pa su nakit odlučili zadržati umjesto da ga prodaju.

📷 Angela Milner-Brown, 50, and her husband Angus, 47, from Biggar, South Lanarkshire, in Scotland, were... https://t.co/iWaQbzSnyb