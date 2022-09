Kupa je stalna prijetnja zbog klime, ali i zbog svega što su 'zaribali' stručnjaci

Karlovčanima je ponovno voda došla do grla i ponovno je grad bio udarna vijest zbog poplava. Pridružio im se i ozaljski kraj, jer je glavni val došao Kupom.

Istina, od četvrtka do subote navečer palo je kiše koliko nije mjesecima prije, negdje čak i 300 milimetara po četvornom metru što je vodostaj Kupe u Karlovcu podiglo više od sedam metara! Kupa je silnu kišu dočekala s visinom vodostaja od 66 centimetara, a vodeni val povisio je njezin vodostaj na čak 804 centimetra! I to su činjenice, to je priroda, rekli bi neki to su te klimatske promjene pred kojima smo nemoćni. To je istina, ali to je i alibi za sve ono što smo sami "zaribali".

Stručnjaci su uvjerili javnost da je gradnja nasipa uz rijeke najbolje i jedino rješenje, ali zidovi i nasipi na jednoj obali, usmjerili su Kupu na drugu obalu, gdje ih još nema. To što se godinama ne pjeskari i ne produbljuje dno rijeke, koja je sada na mjestima gdje je nekada bila duboka i do 15 metara, duboka jedva pet metara, nije našoj mirnoj, zelenoj i pitomoj Kupi ostavilo nikakvu drugu mogućnost nego da "podivlja" i razlije se na ceste, u dvorišta, dvorišne zgrade, podrume, kuće, da postane apsolutno nepredvidiva svima! Imamo kanal Kupa - Kupa koji su još 70-ih gradili stručnjaci, dug je 22 kilometra, ali nikada nije sagrađena brana koja bi za velikog vodostaja usmjeravala vodu iz Kupe u kanal, pa je on za najvećih poplava Karlovca iskorišten jedva 30-ak posto.

I što je najgore, tu branu, vodno-gospodarsku stepenicu, hidroelektranu, kako je sve učene glave nazivaju posljednjih 20-ak godina, planiraju graditi posljednju u sustavu obrane grada od poplava, umjesto prvu! A onda je tu i nezgodna procjena Hrvatskih voda po kojoj je vodeni val koji je prošao kroz Karlovac trebao biti na 750 centimetara, što doista nije nikomu ugroza, ali su promašili prognozu; mještani ozaljskoga kraja, Brodaraca uzvodno od Karlovca i Koritinje nizvodno, bespomoćno su gledali kako voda nemilice raste.

Snažan prodor vode u Brodarcima i Koritinji potopio je i najnoviji izum, tzv. boks-barijere koje se pune vodom, a ne pijeskom, kao model koji je postojao godinama uz Koranu i Mrežnicu prije gradnje nasipa, i to zato, kažu vatrogasci, što su ih počeli puniti prekasno budući da nisu imali dobre prognoze o rastu vode! Istina, u Brodarcima su postavljene i na krivo mjesto, jer voda je nadirala sa svih strana, pa čak i da su izdržale, bile bi otok okružen vodom, kao i kuće u naselju...