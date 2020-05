Kulturno ljeto u Austriji: razmak od metra ili prazno sjedalo

Austrijski ministar zdravlja Rudolf Anschober i nova državna tajnica za umjetnost i kulturu Andrea Mayer predstavili su u ponedjeljak na konferenciji za novinare u Beču, slijedeći, četvrti korak postupnog otvaranja Austrije 29. svibnja, s posebnim osvrtom na područje kultura. Anschober je rekao kako prethodni koraci popuštanja mjera „nisu imali negativan učinak na brojke zaraze“, da je koronavirus pod kontrolom te da je time moguć i četvrti korak otvaranja 29. svibnja. I to hotela i drugih smještajnih objekata, bazena, fitnes-studija i ostalih prostora za „hobby sportove“, zabavnih parkova..., te kulturnih institucija.

Ministar zdravlja je uvodno dao pregled aktualne epidemiološke situacije u svijetu i Austriji, konstatirajući kako i dalje treba „oprezno i promišljeno djelovati i paralelno s popuštanjem mjera voditi računa o učinkovitom djelovanju u slučaju pojave zaraze, brzim lociranjem zaražene osobe i njenih kontakata i izolacijom“. Zadovoljan pozitivnim razvijem situacije u Austriji rekao je kako je u proteklih 24 sata zabilježeno 36 novih slučajeva zaraze, a 75 osoba je ozdravilo. Od trenutačno ukupno 716 „aktivno“ oboljelih 139 je hospitalizirano, uključujući i 31 osobu u intenzivnoj njezi.

Državna tajnica za umjetnost i kulturu Mayer je predstavila novu, niveliranu Odluku o otvaranju kazališta, kina, koncertnih dvorana i drugih kulturnih ustanova, zahvalivši ministru zdravlja Anschoberu na „razumijevanju za kulturne potrebe Austrijanaca“. Prema Vladinom planu od 29. svibnja dozvoljeno je održavanje kulturnih priredbi u zatvorenom i na otvorenom prostoru uz sjedeća mjesta do 100 osoba, od 1. srpnja do 250, kada se otvaraju i kina, od 1. kolovoza do 500 osoba, a pod posebnim uvjetima i uz preventivni sigurnosni koncept i do 1.000 posjetitelja.

Open-Air-priredbe smiju se održavati od 1. srpnja za 500 osoba, od 1. kolovoza za 750, a s posebnom dozvolom nadležnih organa i odobrenim sigurnosnim konceptom i do 1.250 osoba. Što se tiče kulturnog „otvaranja“ Austrije Mayer je rekla kako je ono „veće nego što je prethodno planirano“, zahvaljujući dobroj epidemiološkoj situaciji u zemlji. Istaknula je kako je propis o držanju razmaka od metra ublažen i ne vrijedi više za izvođače na pozornicama, a mnoge druge aktivnosti su moguće „na vlastitu odgovornost“.

Temeljem nove Odluke brojna ograničenja odnose se samo na publiku, a ne i na izvođače na pozornici te tehničko i sigurnosno osoblje. Osim toga Mayer je rekla kako se je uspjela izboriti da tijekom predstave budu i stanke, te da smije raditi i bufett u sklopu kulturnog objekta kako bi publika za vrijeme pauze mogla osvježiti pićem ili pojesti sendvič, što u prethodnom planu nije bio slučaj. „Razmak od metra i nadalje je osnovno pravilo“, upozorila je Mayer. Ukazala je na dozvoljenu iznimku, da tamo gdje nije moguće držati razmak od metra, posjetitelji moraju nositi masku.

„Smatram da je puno bolje da su priredbe dobro posjećene s maskom nego da su dvorane gotovo prazne jer gosti bez maske moraju sjediti daleko udaljeni jedni od drugih“, ustvrdila je državna tajnica. Potom je predstavila još jednu iznimku, što se tiče držanja fizičkog razmaka od metra, a to je da je dozvoljeno da četiri osobe koje su zajedno došle na priredbu, bez obzira što ne pripadaju zajedničkom domaćinstvu, zajedno sjede, bez razmaka, jedne pokraj drugih.

„Kao u ugostiteljstvu, za jednim stolom“, podsjetila je Mayer. Izvijestila je kako predstavljene odluke vrijede do kraja kolovoza te da Vlada užurbano radi na paketu financijske pomoći umjetnicima i kulturnjacima koji su zbog koronakrize zapali u nevolju. Napomenula je kako će polovicom lipnja biti predstavljena sveobuhvatna analiza četvrtog koraka otvaranja o kojoj će mnogo toga ovisiti kako će izgledati kulturno ljeto i jesen u Austriji.