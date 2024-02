Kuće u karlovačkoj Zvijezdi pucaju zbog nestručno izvođenih radova

Stanovnici karlovačke Zvijezde, zaštićene povijesne jezgre, zgroženi su načinom na koji izvođač radova provodi višemilijunski projekt zamjene kompletne komunalne infrastrukture jer, kako su rekli, ne rade stručno ni po uvjetima koje su dobili. Zbog iskopa koji su u Kraševoj ulici dublji od pet metara, ljudima su uz gradilište popucali temelji kuća i zidovi po katovima, kuće se sliježu, neke su i propale, a obitelj Volner prije nekoliko se mjeseci zbog puknuća kuće i iselila. Traže zaštitu jer, boje se, izvođač radova, koji je kriv za nastalu štetu, neće podmiriti troškove obnove ako se u procjene štete krene nakon završetka radova. U pomoć su zvali karlovački Vodovod i kanalizaciju, koji je nositelj projekta, i Grad Karlovac; oni su izišli na teren i popisali štetu koja je nastala.

Mario Tomac i Matija Volner, čije su kuće uz Kraševu ulicu, gdje su iskopi najdublji, i čiji su objekti pretrpjeli teška oštećenja te imaju vidljive pukotine koje idu od temelja do svih katova, ističu da je situacija strašna, da je izvođač, nakon što su nadzoru, koji je iz Slovenije, prijavili da im se usred višesatnih velikih vibracija pod temeljima kuće raspadaju, dobio zabranu izvođenja radova na gradilištu, ali da radovi nisu stali. Svjedoče o bahatosti izvođača radova kako kod njih tako i u cijeloj Zvijezdi, koja nije zatvoreno gradilište, u kojoj ljudi žive, obrtnici pokušavaju poslovati, a izvođač ostavlja otvorene jame, napušta nezaštićena gradilišta na nekoliko tjedana...

– Dovezli su tešku mehanizaciju u Zvijezdu, u koju inače nije dozvoljen ulazak teških kamiona, i sa strojevina teškim stotinama tona vibriraju toliko da se kuće raspadaju. Stare kuće koje su izdržale potres i rat, a popucala je i jedna novoizgrađena zgrada. Kada su jednom smanjili vibracije na 20 posto, situacija je bila bolja, dakle mogu raditi kvalitetnije, ali ne žele i nitko im, izgleda, ništa ne može – dodaju stanari. Upravo postavljanje takozvanih talpi pod temelje kuća bilo je kobno za statiku građevina, a baš je talpe struka odredila kako bi kao podupirači štitile kuće tijekom izvođenja radova.

– Mi vodimo komunikaciju s građanima i s tom praksom ćemo i nastaviti. Izvođenje talpi najbolje je rješenje, to je mišljenje svih nezavisnih stručnjaka, no izvođač je u nekim trenucima trebao biti oprezniji, to je istina i mi smo zvali nadzor na teren. Točno je i da postoji odluka kojom se u više navrata tražila privremena obustava radova – kazao je Ivan Klokočki, voditelj jedinice za provedbu radova ViK-a. Pozvao je sve da prijave Gradu oštećenja. Do sada je prijavljeno 20-ak manjih oštećenja i pet velikih. Za svako nastalo oštećenje ViK će odrediti granicu odgovornosti i šteta će biti sanirana – rekao je Klokočki. Gradonačelnik Damir Mandić kazao je da su svi dio problema i da će se morati svi iz svoje pozicije osvijestiti što možemo i trebamo napraviti.

– Radovi jesu problematični za stare objekte, to nije sporno. Mijenja se kompletna komunalna infrastruktura, to nije jednostavan zahvat i ovo je jedini način koji je struka odredila. U VIK-u će biti na raspolaganju pravnik koji će komunicirati s građanima i savjetovati ih što činiti ako imaju oštećene nekretnine. Kad se radovi završe, osigurat će se sredstva za vlasnike objekata, novac kojim će se sanirati štete – kazao je D. Mandić.