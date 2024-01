Misterij nepoznatog kombija pronađenog na granici s BiH, policija: 'Molimo vlasnika da se javi'

RAČUNALI NA VEĆE POVEĆANJE

Stižu plaće po novom obračunu, dio građana ogorčen: 'Pa nitko nije rekao da je to smanjeno'

Mnogi roditelji ostali su iznenađeni kada su na platnim listama vidjeli da su koeficijenti za djecu smanjeni iako je osobni odbitak nešto veći, no to pri izračunu poreza na neto plaćama do tisuću eura iznosi tek koji euro