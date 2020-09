Otkriće britanskih novinara: 'Krvavi princ' bin Salman ima uranij za atomsku bombu

Saudijska Arabija vjerojatno ima dovoljno rezervi uranija pod zemljom da bi joj to moglo otvoriti put do proizvodnje nuklearne bombe, piše britanski list Guardian, čiji su novinari navodno vidjeli povjerljive dokumente o tome. Guardian priznaje da kod nezavisnih ustanova nije mogao potvrditi autentičnost izvješća koja su glede rezervi uranija učinili Pekinški institut za uran i Kineska nacionalna nuklearna korporacija u suradnji sa Saudijskom geološkom ustanovom.

Samo u "civilne svrhe"

Otkad je saudijski princ Mohammed bin Salman 2018. izjavio da, ako Iran bude razvio nuklearnu bombu, "mi ćemo što prije slijediti primjer", mediji su se raspisali o saudijskoj nuklearizaciji. Kineski geolozi, piše sada Guardian, ubrzano su cijele godine, unatoč ljetnim vrućinama, radili na mapiranju rezervi uranija kako bi pomogli Riyadhu u nuklearnom programu. Pronašli su rezerve u središtu i na sjeverozapadu Saudijske Arabije, iz kojih bi se moglo proizvesti 90.000 tona uranija.

Potrebna su, naravno, daljnja istraživanja koja bi potvrdila rezerve uranija i izračunala isplativost njegova korištenja. Prema nekim istraživanjima iz 2019., Saudijska Arabija mogla bi imati rezerve uranija za opskrbu nuklearnih elektrana koje želi graditi, ali i za eventualni izvoz. Zapravo, Riyadhu je osnovno gradnja nuklearki, ali bude li Iran razvio svoju nuklearnu bombu, onda će ga u tome slijediti Saudijska Arabija. Bila bi to utrka za nuklearnom bombom kakvu su vodili Indija i Pakistan.

Odbili dati informacije

New York Times pisao je kako su američke tajne službe analizirale nuklearni program Saudijske Arabije, koja je u s Kinom počela suradnju u obradi uranija tako da bi mogao biti upotrijebljen i za nuklearno naoružanje. No, isto tako su utvrdili kako je to samo pretpostavka bez dokaza te da saudijska vlada govori o nuklearnom programu samo u civilne svrhe, odnosno za proizvodnju struje. Ni Međunarodna agencija za nuklearnu energiju (IAEA) nije nikada potvrdila da Riyadh priprema bombu, ali New York Times je citirao bivšeg inspektora IAEA-e Roberta Kelleya, koji kaže kako je "Saudijska Arabija odbijala dati informacije o svom nuklearnom programu".

Wall Street Journal je napisao da je Saudijska Arabija u suradnji s Kinom pripremila proizvodnju uranijskog oksida iz rudače. Inače u svijetu više zemalja ima nuklearno oružje. Pet zemalja koje su potpisale sporazum o neširenju nuklearnog naoružanja su: SAD, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska. Zemlje koje nisu potpisale taj sporazum, a imaju nuklearnu bombu jesu: Indija, Pakistan i Sjeverna Koreja. Izrael nije nikada priznao da ima nuklearno naoružanje.