Kriminalist o migrantskoj populaciji: Očito su spremni prihvatiti oružje i upotrijebiti ga. To je vrlo opasan trend

Karlovačka policija podsjetimo, potvrdila je pucnjavu na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Incident se dogodio nakon što su hrvatski policajci skupinu migranata odvratili s granice natrag u BiH. Nitko nije ozlijeđen.

"Odmah nakon događaja uspostavljena je mješovita ophodnja na strani Bosne i Hercegovine kako bi patrolirala na tom području od 19:00 do 07:00 sati te u tom vremenu nisu evidentirani nezakoniti migranti na području Koranskog Luga", izvijestila je karlovačka policija. Dodali da su u zadnje vrijeme primijetili određenu nervozu među migrantima i krijumčarima s druge strane granice te da nastavljaju krim istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti.

Umirovljeni kriminalist i pripadnik MUP-a, Željko Cvrtila za HRT je naglasio važnost otkrivanja istine kada se radi o incidentu koji se dogodio u blizini Slunja. - To je bitno iz više razloga. Nije isto je li bio obračun između migranata ili je meta bila hrvatska policija. Ako je bila meta hrvatska policija, treba vidjeti je li meta od strane migranata ili krijumčara. Treća opcija koja može biti je da se radi o nekakvoj slučajoj pucnjavi krivolova pa je jedan od metaka zalutao u smjeru hrvatske policije - rekao je.

Cvrtila se osvrnuo i na sve veći problem prisustva oružja u migrantskoj populaciji. - U svakom slučaju, oni su nekako došli u posjed oružja. Vrlo je izvijesno kupovinom i prodajom. Teško je pretpostaviti da je netko iz Sirije kroz sve prostore nosio oružje, a da nikada nije uhićen ili pregledan - ustvrdio je.

Kazao je kako je migrantska populacija "očito" spremna prihvatiti oružje i "upotrijebiti ga" neovisno o svrsi. - To samo govori da je ta populacija očito spremna prihvatiti oružje i upotrijebiti ga, bilo da se radi o međusobnim obračunima ili obračunima s policijama država kroz koje prolaze - zaključio je. - To je vrlo loš, vrlo opasan trend. Iako smo mi od 2015. godine govorili da među ljudima koji su bježali od rata, da ima ljudi i drugih namjera. Sada je to vjerojatno očitije i izraženije - dodao je.

Umirovljeni kriminalist je naglasio i kako policija radi u teškim uvjetima, tj. skoro kao u prašumama. - Tu postoji niz tehničkih problema s kojima se policija susreće. Nije im lako ni jednostavno. To su poluprašume tamo gdje ljudi prolaze. Vidjeli smo da rade nekakve priručne kampove. To nije problematično što se tiče specijalne policije, oni su na to navikli, ali sve to dugo traje - kazao je.

Cvrtila je ustvrdio kako Hrvatska "nema" vlastitu migrantsku politiku te da je ista, ako i postoji, nekonzistentna. Zaključio je da EU, jednako kao i Hrvatska, "lutaju" kada je u pitanju politka prema migrantima. Zbog toga se, kako kaže, događa da se policija ponekad optužuje za uptorebu sile, a ponekad zaziva zbog zaštite građana. - U svemu tome, kako luta EU, tako luta i naša politka. Jednom kada se policija čvrsto postavi, budu optuženi za prekomjernu upotrebu sile, a kada je propusnost veća, onda se svi pitaju o sigurnosti unutar države - kazao je.

