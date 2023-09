Policija potvrdila incident na granici: 'Čuli su nekoliko pucnjeva'

Karlovačka policija potvrdila je medijske natpise o pucnjavi na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine jučer poslijepodne, nakon što su hrvatski policajci odvratili skupinu migranata sa granice natrag u BiH.

"Jučer, 20. rujna oko 15.40 sati policijski službenici koji rade na zaštiti državne granice i suzbijanju nezakonitih migracija na području općine Rakovica u mjestu Koranski Lug, čuli su nekoliko pucnjeva s teritorija Bosne i Hercegovine, a nakon što su grupu migranata spriječili u namjeri pokušaja nezakonitog prelaska državne granice i ulaska na teritorij Republike Hrvatske. Na lokaciji gdje su bili raspoređeni policijski službenici provedene su mjere i radnje prvog zahvata, uključujući i dokaznu radnju očevida kojima za sada nije bilo moguće nedvojbeno utvrditi dinamiku i okolnosti događaja. Napominjemo da nitko od policijskih službenika nije ozlijeđen", navode iz PU karlovačke.

Dodaju da je o pucnjavi iz pravca BiH te o ovim saznanjima o događaju obaviještena i policija BiH te prema prvim informacijama nemaju saznanja o takvom događaju.

"Odmah nakon događaja uspostavljena je mješovita ophodnja na strani Bosne i Hercegovine kako bi patrolirala na tom području od 19:00 do 07:00 sati te u tom vremenu nisu evidentirani nezakoniti migranti na području Koranskog Luga. Za napomenuti je kako ovo nije prvi put da hrvatski policijski službenici svjedoče pucnjevima na području BiH strane s obzirom na to da se radi o šumskom području u kojem se evidentiraju događaji i kaznena djela poput krivolova ili šumskih krađa. No, u posljednje vrijeme primjećuju i određenu nervozu među krijumčarima i migrantima s druge strane granice jer zbog nemogućnosti nezakonitog prelaska državne granice dolazi do sukoba među njima", dodaju iz PU karlovačke. Navode i podatak da je samo u osam mjeseci ove godine Policijska uprava karlovačka kazneno prijavila 284 krijumčara migrantima.

"Neovisno o tome, a s naglaskom na zaštitu sigurnosti, života i mira svih, policijski službenici PU karlovačke nastavljaju kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti događaja", stoji u priopćenju PU karlovačke.