NATO upozorava: Moskva priprema novu ofenzivu, ne žele mir

Europa i Sjedinjene Države podupirat će Ukrajinu u njezinom ratu protiv Rusije koliko god bude potrebno, rekao je u srijedu njemački kancelar Olaf Scholz, dodajući da Ukrajina pripada europskoj obitelji. Govoreći u Parizu s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, Scholz je rekao kako će čelnici na summitu EU-a u četvrtak poslati snažan signal solidarnosti s Kijevom. "Nosim jasnu poruku Bruxellesu: Ukrajina pripada europskoj obitelji", rekao je Scholz.

Tijek događaja:

8:10 - Rusko veleposlanstvo u Britaniji upozorilo je UK da ne šalje borbene zrakoplove u Ukrajinu. Takav potez imao bi "vojne i političke posljedice za europski kontinent i cijeli svijet", navodi se u priopćenju veleposlanstva kasno u srijedu.

8:00 - Ruska plaćenička skupina Wagner prestala je regrutirati zatvorenike za borbu u Ukrajini, rekao je u četvrtak osnivač Wagnera Evgenij Prigožin. "Regrutiranje zatvorenika od strane privatne vojne tvrtke Wagner potpuno je prestalo", rekao je Prigožin u odgovoru na zahtjev ruskog medija za komentar objavljen na društvenim mrežama. “Mi ispunjavamo sve svoje obveze prema onima koji sada rade za nas”, rekao je.

Wagner je počeo regrutirati zatvorenike u kaznenom sustavu Rusije u ljeto 2022., a Prigožin, ugostiteljski poduzetnik koji je odslužio devet godina zatvora za vrijeme Sovjetskog Saveza, nudio je osuđenicima pomilovanje ako prežive šest mjeseci u Ukrajini.

Wagner nije dao informacije o tome koliko se osuđenika pridružilo njegovim redovima, ali službene ruske brojke objavljene u studenom pokazuju da se zatvorska populacija u zemlji smanjila za više od 20.000 između kolovoza i studenog, što je najveći pad u više od deset godina.

U prosincu je Reuters izvijestio da američka obavještajna zajednica vjeruje da je Wagner imao 40.000 zatvoreničkih boraca raspoređenih u Ukrajini, što čini veliku većinu osoblja te skupine u zemlji.

Skupina Wagner posljednjih je mjeseci igrala sve istaknutiju ulogu u ruskom ratu u Ukrajini, s plaćeničkim snagama koje su predvodile višemjesečni napad na grad Bahmut u regiji Donjeck.

7:16 - Ruske snage ponovno su preuzele inicijativu u Ukrajini i započele svoju sljedeću veliku ofenzivu u istočnoj regiji Luhansk, objavio je Institut za proučavanje rata (ISW) u svom najnovijem izvješću.

"Predanost značajnih elemenata najmanje tri velike ruske divizije ofenzivnim operacijama u ovom sektoru ukazuje na to da je ruska ofenziva započela, čak i ako ukrajinske snage zasad sprječavaju ruske snage da osiguraju značajne dobitke. Tempo ruskih operacija duž linije Svatove-Kreminna u zapadnom Luhansku "znatno se povećao tijekom prošlog tjedna", dodao je ISW.

Pozivajući se na ruske izvore, thinktank je rekao da izvješća tvrde da ruske trupe napadaju ukrajinske obrambene linije i neznatno napreduju duž granice Harkiva i Luganska, posebice sjeverozapadno od Svatova u blizini Kupjanska i zapadno od Kreminne.

