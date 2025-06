KPMG-ovo istraživanje: Potrošnja ilegalnih cigareta u EU na najvišoj razini od 2015.

Predstavljajući nalaze KPMG-ovog istraživanju za 2024. godinu o ilegalnoj potrošnji cigareta u EU, Philip Morris International (PMI) uputio je hitan poziv za učinkovitijim oblikovanjem politika kako bi se suzbila rastuća prijetnja ilegalne trgovine. U 2024. godini u regiji je konzumirano 38,9 milijardi ilegalnih cigareta, najviše od 2015. godine, što čini 9,2 % ukupne potrošnje, a vlade su izgubile do 14,9 milijardi eura poreznih prihoda i to u vrijeme kada se mnoge članice EU suočavaju s ozbiljnim ekonomskim pritiscima.

PMI smatra da situaciju u EU pogoršavaju nagla i velika povećanja poreza, koja idu u korist kriminalcima koji dobavljaju neregulirane, neocarinjene i lošije proizvode, uključujući krivotvorine, po nižoj cijeni. Kako bi se suprotstavilo toj prijetnji, PMI poziva na usvajanje regulative temeljene na dokazima, uravnoteženo i predvidivo oporezivanje kroz porezne kalendare, nastavak javno-privatne suradnje te veću potporu regionalnim i nacionalnim tijelima za provedbu zakona, budući da su kriminalne organizacije učvrstile prisutnost u zemljama zapadne Europe, koje inače imaju više cijene cigareta.

„Ilegalna trgovina duhanom prijeti europskom gospodarstvu, javnom zdravlju, sigurnosti i društvenoj stabilnosti. Danas su posebno pogođena visoko oporezivana tržišta poput Francuske i Nizozemske“, izjavio je Christos Harpantidis, viši potpredsjednik PMI-ja za korporativne poslove. „Značajan socioekonomski učinak ilegalne trgovine negativno utječe na naplatu poreza, otvaranje radnih mjesta i zakonito poslovanje, odnosno pokretače europskih gospodarstava. Dostupnost jeftinih, nereguliranih cigareta na crnom tržištu također narušava napore u smanjenju stope pušenja i postizanju budućnosti bez dima.“

Foto: Philip Morris

Prema nalazima KPMG-a i Hrvatska je zabilježila porast ilegalne potrošnje cigareta, a ukupni porezni gubitak zbog krijumčarenih i krivotvorenih cigareta iznosio je 57 milijuna eura. U Hrvatskoj je u 2024. godini ukupno konzumirano 6,8 milijardi cigareta, što je porast od 0,64 milijarde u odnosu na 2023. godinu. Udio krijumčarenih i krivotvorenih cigareta u ukupnoj potrošnji porastao je za 1,5 postotni bod te je u 2024. godini iznosio 4,9%. Ovaj porast najvećim je dijelom posljedica povećanja količine krivotvorenih proizvoda.

„Prekomjerna regulacija i značajno oporezivanje dovode do povećane ilegalne trgovine cigaretama, što predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju, državnim prihodima i konkurentnosti gospodarstva. Ovo je od posebne važnosti za nas u Hrvatskoj kao zemlji sa dugom granicom prema zemljama koje nisu članice EU. Kako bi se spriječila ilegalna trgovina i obeshrabrilo potrošače od korištenja ilegalnih proizvoda, nužno je stvoriti učinkovito i predvidivo porezno okruženje, kako na nacionalnoj tako i EU razini, koje treba usmjeriti potrošače na legalne tijekove. Također, važno je urediti tržište svih nikotinskih proizvoda na način da prepoznaje razlike u riziku između različitih kategorija nikotinskih proizvoda u cilju smanjenje stope pušenja i javnog zdravlja u cjelini.“, izjavila je Anita Letica, predsjednica Uprave tvrtke Philip Morris Zagreb.

Istraživanje, koje KPMG provodi već 19 uzastopnih godina, pokazuje da je porast ilegalne potrošnje primarno povezana s Francuskom i Nizozemskom. Situacija u Francuskoj je osobito alarmantna: u 2024. godini konzumirano je 18,7 milijardi ilegalnih cigareta, od čega je gotovo 7,8 milijardi bilo krivotvoreno. U Nizozemskoj je količina naglo porasla za 1,1 milijardu, udvostručivši se u godinu dana, i čini 17,9 % ukupne potrošnje. Da su te cigarete bile kupljene zakonito, u Francuskoj bi se prikupilo dodatnih 9,4 milijarde eura poreza, a u Nizozemskoj gotovo 900 milijuna eura. Suprotno tome, Bugarska, Grčka, Italija i Portugal te Ukrajina postigle su značajan napredak u suzbijanju ilegalnog tržišta. Grčka je, primjerice, zabilježila pad udjela ilegalne potrošnje za 6,2 postotna poena u 2024. godini, na 17,5 %, što predstavlja najveći pad u posljednjih deset godina.

Foto: Philip Morris

„Predvidivi porezni režimi i snažna potpora provedbi zakona na lokalnim razinama pokazali su se kao učinkovita politika. Znamo kako se učinkovito suprotstaviti kriminalnim skupinama koje se bave ilegalnom proizvodnjom i prodajom. Druge zemlje u regiji trebale bi slijediti taj pristup ako žele zaustaviti ovaj opasan trend“, izjavio je Massimo Andolina, predsjednik PMI-ja za europsku regiju. „Ako smo ozbiljni u borbi protiv ilegalne trgovine, to je jedini put naprijed. Ova pojava šteti europskim gospodarstvima, potkopava konkurentnost i otvara vrata drugim oblicima kriminala. Građani si ne mogu priuštiti gubitak prijeko potrebnih državnih prihoda u ključnom trenutku za Europu, koji bi se trebali usmjeriti na obranu, unutarnju sigurnost i socijalne programe.“

Ilegalna trgovina pogađa cijelu Europu

U 38 europskih zemalja obuhvaćenih KPMG-ovim istraživanjem (27 članica EU i Albanija, BiH, Kosovo, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija, Švicarska, Ukrajina i UK), ukupno je konzumirano 52,2 milijarde ilegalnih cigareta u 2024. godini, što čini 10,0 % ukupne potrošnje. Procijenjeni gubitak poreznih prihoda iznosio je 19,4 milijarde eura. U Ujedinjenom Kraljevstvu količina ilegalnih cigareta smanjena je za gotovo 0,8 milijardi u 2024. godini, iako je njihov udio u ukupnoj potrošnji ostao stabilan. Velika Britanija i dalje je treće najveće ilegalno tržište u Europi s 5,9 milijardi konzumiranih cigareta. Ukrajina, s druge strane, zabilježila je najveći pad, s 2,4 milijarde manje ilegalnih cigareta, što je pad od 29 % (naspram povećanja od 14 % u 2023. godini).

Po prvi puta, istraživanje KPMG-a uključilo je i podatke o ilegalnoj potrošnji grijanih duhanskih proizvoda u odabranim europskim zemljama: Češka, Njemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Litva, Poljska, Rumunjska, Španjolska i Ujedinjeno Kraljevstvo. Nalazi pokazuje da je krijumčareno 0,4 milijarde komada duhanskih umetaka za grijanje u 2024. godini, što predstavlja 0,9 % ukupne potrošnje. Najveće količine krijumčarenja zabilježene su u Njemačkoj (0,15 milijardi) i Poljskoj (0,08 milijardi), dok je Ujedinjeno Kraljevstvo imalo najveći udio (7,8 %). Do danas nisu zabilježeni tokovi krivotvorenih proizvoda. „Zakonodavci moraju prepoznati da ponavljanje političkih pogrešaka koje su dovele do rasta ilegalnog tržišta cigareta, kao što su pretjerani porezi, ekstremne mjere kontrole poput zabrana i neučinkovita borba protiv ilegalnih aktivnosti, može dovesti do istih katastrofalnih posljedica i kod bezdimnih proizvoda“, rekao je Andolina.

Foto: Philip Morris