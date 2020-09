Suprug bivše predsjednice predložen za svjedoka u aferi Janaf

Jakov Kitarović, suprug bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, jedan je od svjedoka čije je saslušanje predloženo tijekom istrage u aferi Janaf, potvrđeno je sinoć iz izvora bliskog istrazi.

Prema pisanju Jutarnjeg lista, Kitarović je navodno bio u društvu Dragana Kovačevića, predsjednika Uprave Janafa, u studenom prošle godine. Konkretnije, bio je u širem društvu u kojem je Kovačević bio u trenutku kada mu je, kako se sumnja, Krešo Petek donio 1,9 milijuna kuna mita. Peteka, koji je također osumnjičen u aferi Janaf, policija je tajno pratila i snimala. Snimljeni su njegovi razgovori s bankom, kada je tražio da mu se na račun prebaci novac, te požurivao službenicu da taj novac na njegov račun bude prebačen do točno određenog trenutka.

Nakon toga snimljen je kako ulazi u banku, iz nje izlazi s vrećicama koje je stavio u prtljažnik nakon čega se odvezao do Zagreba, do tzv. Kluba gdje je bio Kovačević, očito u nekom širem društvu. Petek se kratko zadržao, a kada je izašao više nije imao vrećice, pa Uskok sumnja da je to bio trenutak primopredaje novca. To su vjerojatno okolnosti na koje će biti saslušan Kitarović, a za pretpostaviti je da će biti saslušane i sve druge osobe koje su s njim tada bile u društvu.

Pogledajte i video: Dražen Barišić i Vinko Grgić dovedeni pred suca istrage zbog afere Janaf