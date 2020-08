Koronavirus zaustavio posjete osmaša Vukovaru

Epidemija koronavirusa u Hrvatskoj tijekom proljeća zaustavila je gotovo sve u Hrvatskoj pa je tako, između ostaloga, stao i projekt Posjet učenika osmih razreda Vukovaru. Radi se o projektu kojega provodi Javna ustanova Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar putem kojega učenici tijekom obvezne terenske nastave iz povijesti dobiju informacije o Domovinskom ratu s posebnim osvrtom na Bitku za Vukovar.

Tom prilikom učenici sudjeluju i u Školi mira koristeći se edukativnim sredstvima te obilaze mjesta posebnog pijeteta. Cilj Projekta jest očuvanje sjećanja na Domovinski rat i Bitku za Vukovar. S provedbom projekta bili su zadovoljni svi, počevši od učenika, preko profesora i škola, roditelja pa i do samih Vukovaraca koji su imali priliku prezentirati vukovarsku bitku ali i prodati nešto od svojih proizvoda. Rastao je i broj turističkih posjeta, a onda se dogodila korona. Naime, zbog epidemije korona virusa projekt je privremeno obustavljen od 12. ožujka 2020. s tim da se očekuje kako će Projekt, u zavisnosti od epidemiološke situacija u Republici Hrvatskoj, biti nastavljen na jesen.

- Do privremene obustave Projekta, u prošloj školskoj godini, u njemu je sudjelovalo 26.698 učenika i njihovih pratitelja, a do kraja školske godine 2019./2020. bio je očekivan dolazak još 14 056 učenika i pratitelja. Provedba projekta Posjet učenika osmih razreda Vukovaru u punom opsegu započela je školske godine 2016./2017. Od tada svi učenici osmih razreda iz svih osnovnih škola Republike Hrvatske imaju priliku sudjelovati u ovoj terenskoj nastavi te je Vukovar do sada posjetilo 160 106 učenika i njihovih pratitelja, navode iz Memorijalnog centra.

Pri tome sve troškove terenske nastave učenika osmih razreda u Vukovaru snosi Ministarstvo hrvatskih branitelja. Tako su učenicima koji sudjeluju u Projektu pokriveni troškovi prijevoza, smještaja, prehrane i ulaznica tijekom njihovog boravka u Vukovaru. Za provedbu projekta Posjet učenika osmih razreda Vukovaru u školskoj godini 2019./2020. osigurano je 22,3 milijuna kuna, a od početka provedbe za taj projekt izdvojeno je 69,5 milijuna kuna. Inače, za projekte Memorijalnog centra Domovinskog rata u Vukovaru u mandatu ove Vlade utrošeno je 82 milijuna kuna, a vrijednost investicija uloženih u unaprjeđenje infrastrukture iznosi 4,4 milijuna kuna.

Investicije su obuhvatile završne radove na infrastrukturnim projektima, izgradnju prometnica, platoa, parkirališta, dodatna ulaganja u prostore, dodatna ulaganja na uređenju hostela Dubrovnik, upravne zgrade i restorana, agregatsko postrojenje, radove na uređenju vanjskog prostora, postavljanje urbane opreme, dodatna ulaganja na objekte, uređenje portirnice i druge sadržaje kojima su znatno poboljšani uvjeti boravka učenika i posjetitelja, ističu iz Centra.

Napominju i kako su u međuvremenu započeli i s provedbom nekoliko pilot-projekata: Posjet učenika osmih razreda Kninu i Posjet učenika osmih razreda Karlovcu te Posjet učenika osmih razreda Pakracu, Lipiku i Okučanima. Pilot-projekti zamišljeni su kao jednodnevna terenska nastava gdje učenici uče o vrijednostima Domovinskog rata i bitkama koje su se vodile na tim područjima, a uz to se upoznaju s povijesnom i kulturnom baštinom tih krajeva. Jedan od posebno zanimljivih sadržaja unutar ustanove je i novi projekt virtualne stvarnosti Samostalni zrakoplovni vod Osijek. Riječ je o virtualnoj simulaciji humanitarnog leta iznad Vukovara tijekom Domovinskog rata 1991. godine koja je smještena u autentičan prostor zrakoplova Antonov An-2, koji se kao eksponat nalazi u Memorijalnom centru.