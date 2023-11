Hoćemo li ikada pronaći organsku inteligenciju u svemiru? Korlević za Večernji: 'Ako da...'

Svemir, planete, zvijezde, nebeska tijela, kao i sve drugo što se događa u svemiru oduvijek je kod građana izazivalo velik interes. Pokazao je to i nedavni slučaj polarne svjetlosti koja je u nedjelju u večernjim satima obasjala nebo iznad Hrvatske, poslije čega su društvene mreže bile preplavljene ne samo fotografijama te svjetlosti nego i najrazličitijim teorijama o čemu se radi i kako je došlo do nje. Na temu pojave polarne svjetlosti iznad Hrvatske, kao i drugim temama iz svemira i oko svemira u studiju Večernji TV Petra Balija razgovarala je s hrvatskim astronomom Koradom Korlevićem.

Kada god se govori o svemiru, jedna od nezaobilaznih tema je i život u svemiru. Po riječima Korlevića, tu treba razlikovati život koji je jedno, inteligentni život koji je drugo i tehnološke civilizacije koje su treće. Kazao je da sva dosadašnja istraživanja nisu potvrdile da tehnološke civilizacije postoje u svemiru te da su jedni od osnovnih razloga tome udaljenost i vrijeme.

- Kada mi kažemo život u svemiru, svi odmah preskaču i misle da je to netko s kim si ti hoćeš telefonirati, razgovarati i tko je tebi sličan. Najprije, život u svemiru je materija koja se razmnožava, koja se razvija i biolozi tvrde da je u svemiru život obaveza. Znači, ne možeš imati prostor koji zadovoljava uvjete za nastavak života, a da život ne nastaje automatski, jer način na koji se formiraju molekule i evoluiraju uvijek dovodi do života. Znači, život je nemoguće izbjeći - počeo je Korlević za Večernji TV, nakon čega je nastavio objašnjavati razliku između navedenih pojmova.

- E sad, imamo život. Inteligentni život ili život koji je samosvjestan, zna da je on on i da je dio nečega s prostora u kojem se nalazi. Taj dio u stvari nas ne zanima. Kad smo zadnji put razgovarali s delfinima ili s kitovima? Znači, oni su samosvjesna inteligentna bića, i to dosta, ali mi zbilja nismo išli nikad razgovarati, ili nemamo temu, o sardinama, nečemu. Mislim, vjerojatno bismo našli neku temu, ali delfini nas nisu zanimali, osim što ih Japanci pojedu svako toliko. Znači, nas ne zanima inteligentni život, nego tehnološke inovacije - dodao je.

Korlević tvrdi da su istraživanja dosad pokazala da izvanzemaljske tehnološke civilizacije, koje bi mogle komunicirati s nama, još nisu potvrđene. - I onda kad idemo razmišljati postoje li izvanzemaljske tehnološke civilizacije, to tražimo već 60 godina i nije nađeno ništa. Znači, projekt SETI je pokazao da nema. Onda su teoretičari išli vidjeti zašto nema ili zašto je rijetko. I onda se našlo hrpu razloga da je inteligentni život koji postaje tehnološka civilizacija izuzetno rijedak. Ne samo u prostoru. Znači, kad bi bila neka statistički, bila bi na dvije tisuće svjetlosnih godina. Mi kažemo "hello", dvije tisuće godina putuje tamo, oni vrate "hello" i četiri tisuće godina za dobiti poruku nazad. Ali to samo pod pretpostavkom da su istovremeno nastale. A što ako je ona nastala prije dva milijuna godina i nestala, a mi se sada javljamo? - govori poznati hrvatski astronom.

Nastavio je potom objašnjavati da su tehnološke civilizacije rijetke, ne samo u prostoru nego i vremenski, te da su sklone brzom starenju, dekadenciji ili uništenju. - Nije pitanje samo udaljenost nego je i pitanje vremena. Svemir nije 'sve odjednom nastaje i nestaje'. Život i inteligentne civilizacije su kao iskrice koje se pale i gase u galaksiji i svi koji se bavimo futurologijom, vidimo da imamo ogroman problem. Tehnološke civilizacije relativno brzo ostare, odu u dekadenciju ili se unište. Mi ne možemo očekivati da ćemo naći organsku inteligenciju u svemiru, ako da, bit će strojna - kazao je.

Spomenuo je i mogućnosti udara nebeskih tijela u Zemlju rekavši da se oni mogu predvidjeti ako ne dolaze iz smjera Sunca. Podsjetio je tako i na udar dijela asteroida iz veljače rekavši da su za njega saznali šest i pol sati ranije i da nije bilo vremena za bilo što. - U Zemlju su i prije udarala nebeska tijela i udarit će opet. Na hvarskoj plaži su kamenje i stijene koji su tamo poslije tsunamija koji je nastao nakon udara asteroida u Jukatan. Širom Zemlje su krateri koji potvrđuju udare nebeskih tijela. Mislim da se na tom dijelu ranijeg otkrivanja nebeskih tijela, posebno onih koji prijete Zemlji, mora više učiniti u budućnosti - zaključio je Korlević.

