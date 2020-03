Koristi 17 lažnih identiteta, a imao je i hrvatsku putovnicu

Najgori mafijaš za kojeg nikada niste čuli. Čovjek koji se u svojoj zločinačkoj karijeri koristio sa 17 lažnih identiteta. Osoba čije je lice godinama “krasilo” listu najtraženijih kriminalaca po izboru američkog FBI-a. I čovjek koji je, kao zaslužni građanin, još 1998. dobio hrvatsku putovnicu i hrvatsko državljanstvo, i to nakon intervencije ljudi iz visoke politike i vrha tadašnjeg HDZ-a, odnosno Ureda predsjednika dr. Franje Tuđmana. Sve to je Semjon Mogiljevič, čovjek kojeg u kriminalnim krugovima zovu Umni Don i za kojeg se godinama smatra da je čelni čovjek ruske mafije.

Moćniji čak i od Johna Gottija

– On je vrlo moćan čovjek. Mislim da je moćniji nego što je bio John Gotti jer ima sposobnost da svojim odlukama utječe na cijele nacije – kratko je i sažeto Mogiljeviča svojedobno opisao Mike Dixon, specijalni agent FBI-a.

Naručena ubojstva, krijumčarenje droge i oružja, trgovina nuklearnim materijalom i podmićivanje političara samo su dio kaznenih dijela za koje se sumnja da ih je počinio. Bio je svojedobno pod istragom FBI-a jer se smatralo da prodaje oružje Osami bin Ladenu, a usprkos svemu za što ga se sumnjiči, iza rešetaka je završavao vrlo rijetko. Zadnji je put bio uhićen 2008. u Moskvi zbog sumnje da je utajio 1,5 milijuna dolara poreza, no nakon godinu dana pušten je zbog – proceduralne pogreške. Mogiljevič je rođen 1946. u Lavovu u Ukrajini, a kriminalnu karijeru započeo je 70-ih godina. U to vrijeme bio je sitni lopov i pripadao bandi Lubretskaja koja je u Moskvi organizirala sitne krađe. No ubrzo je bio uhićen i osuđen na sedam godina zatvora.

Nakon izlaska iz zatvora počeo se baviti ozbiljnim prijevarama, pa je tako Židovima koji su iz Rusije emigrirali u Izrael obećao da će prodati njihovu imovinu i poslati im novac. Imovinu bi prodao, no novac nije slao vlasnicima, već ga je ulagao na crnom tržištu. Zahvaljujući takvim makinacijama Mogiljevič je postao milijunaš te se 90-ih preselio u Budimpeštu. Vlasnik je mnogih poduzeća diljem svijeta, ali i više putovnica različitih zemalja. Mijenjajući identitet neometano se bavi(o) svojim kriminalnim aktivnostima, a prebacio se i na plinski biznis. Naime, početkom 2000-ih njegov dugogodišnji odvjetnik Zejev Gordon osnovao je kompaniju Eural Trans Gas kao glavnog posrednika za distribuciju plina između Turkmenistana i Ukrajine.

Nakon toga sklopljen je dogovor između ruskog energetskog diva Gazproma i ukrajinskog Centrogasa te je stvorena tvrtka RosUkrEnergo sa sjedištem u Švicarskoj. Ta je tvrtka posredovala u kupnji srednjoazijskog plina, koji je bio znatno jeftiniji od ruskog, a kompanija RosUkrEnergo, smatrala se nasljednikom kompanije Eural Trans Gas uz koju se vezivao financijski kriminal golemih razmjera. Špekuliralo se da je Mogiljevič iz sjene upravljao tvrtkom koju su 2003. u jednom mađarskom selu osnovali Izraelac i tri nezaposlena Rumunja. Njih su četvorica s 12.000 USD početnog kapitala 2003. zaradila dvije milijarde dolara. Zahvaljujući plinskom biznisu, Mogiljevič je došao na glas kao čovjek koji može utjecati na ekonomije brojnih zemalja. FBI-u je bio zanimljiv zbog niza prijevara, pa su njegove brojne kompanije bile pod istragom.

– Ako je FBI pronašao nepravilnosti u radu neke kompanije, neka to dokaže – kazao je Mogiljevič u razgovoru za BBC 2007., izjavivši se bavi – prodajom žitarica.

Veza s predsjednikom Putinom

FBI je svojedobno za informacije o njemu nudio veliku novčanu nagradu, no dok god je Mogiljevič na teritoriju Rusije, Amerikanci ga se neće dočepati, usprkos brojnim tjeralicama, jer Rusija i SAD nemaju sporazum o međusobnom izručenju kriminalaca. A sve i da imaju, teško da bi im Rusi izručili čovjeka koji je na ovaj ili onaj način povezan s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kako ga se nije mogao dočepati, SAD je Mogiljeviča 2003. optužio za prijevaru tisuća investitora koji su investirali u kanadsku kompaniju koja se bavi proizvodnjom magneta. Zašto je Mogiljevič opasan, pojasnio je agent Peter Kowenhoven.

– Granice mu ne znače baš ništa. Taj je tip uspio izvući 150 milijuna dolara od investitora u Philadelphiji a da nikad nije kročio u Pennsylvaniju – kazao je Kowenhoven.