Od mafije koja dila morskim kokainom do uzgoja rajčica uz skladbe Wagnera

Međunarodni festival dokumentarnog filma ZagrebDox, koji će se održati od 15. do 22. ožujka u CineStaru Zagreb – Branimir mingle mallu, donosi ove godine i novi program EKO DOX, s filmovima koji ukazuju na posljedice globalne ekološke krize.

U okviru tog programa prikazat će se četiri dokumentarna filma koji se bave uništenjem životinjskih vrsta, zagađenjem zraka, onečišćenjem tla, ali otkrivaju i primjere inovativnih modela preživljavanja u krizom opustošenim područjima, najavljeno je sa ZagrebDoxa.

Dokumentarac National Geographica "Sea of Shadows" cijenjenog austrijskog redatelja i snimatelja Richarda Ladkanija progovara o eko-katastrofi koja prijeti akvatoriju Kalifornijskog zaljeva, gdje danas obitava svega 15 jedinki kalifornijskih pliskavica.

Riječ je o endemskoj vrsti kita, jednoj od najugroženijih vrsta sisavaca u svijetu, kolateralnoj žrtvi ekstenzivnog krivolova meksičke i kineske mafije na tzv. morski kokain – ribu totoabu, čiji mjehur na crnom tržištu postiže astronomske vrijednosti, a koristi se u liječenju i kao gastronomski specijalitet.

S festivala ističu kako je iza tog ostvarenja, ovjenčanog nagradom publike na Sundance Film Festivalu, kao producent stao i gorljivi holivudski zagovornik zaštite okoliša Leonardo DiCaprio, a film je potvrdio redateljev status majstora "dokumentarnog trilera".

Kineski grad Lengfang, koji nosi nepoželjnu titulu jednog od gradova s najmanjim indeksom kvalitete zraka na svijetu, poprište je radnje filma "Smog Town" kineske redateljice Meng Han.

"Ta filmska studija slučaja o borbi protiv problema koji u posljednje vrijeme ne zaobilazi ni naša područja ilustrira jedan od ključnih problema s kojim se aktivisti i organizacije za zaštitu okoliša neprestano susreću: kako brigu o okolišu postaviti kao prioritet pred globalnim silama kapitala i imperativom ekonomskog rasta", napominje se u najavi.

U programu je i dokumentarac "You Think the Earth is a Dead Thing" francuske umjetnice, redateljice i fotografkinje Florence Lazar o problemu s kojim se suočava stanovništvo karipskog otoka Martinique, odnosno razornim posljedicama uporabe pesticida na plantažama banana koje prekrivaju čak četvrtinu njihove zemlje.

Tamošnji poljoprivrednici bore se protiv tog problema ljekovitim biljem i neobrađenom zemljom za uzgoj autohtonog povrća bez industrijskih pesticida.

Film "When Tomatoes Met Wagner" autorice Mariane Economou, najavljuje se kao "optimistična priča proizišla kao posljedica krize", koja se događa u izoliranom selu u središnjoj Grčkoj.

Dvojica farmera ondje se upuštaju u neobičnu misiju: uz pomoć klasičnih skladbi Richarda Wagnera, za koje vjeruju da stimuliraju rast plodova, uzgajaju rajčice iz autohtonog sjemena čuvanog stotinama godina.

Ta je priča o maloj manufakturi osvojila nagradu FIPRESCI na festivalu dokumentarnog filma u Thessalonikiju, a kao službeni grčki kandidat za Oscara jedan je od rijetkih dokumentaraca u utrci za nagradu u kategoriji najboljeg međunarodnog filma.

Šesnaesti ZagrebDox tijekom osam dana donosi više od stotinu dokumentaraca u raznim programima, od kojih se neki i izvan novog programa dotiču ekologije.

U regionalnoj konkurenciji prikazat će se filmovi o mogućnostima postizanja harmoničnog suživota s prirodom.

Tema poetičnog filma "A sad se spušta veče" Maje Novaković je svakodnevica dviju starica na izoliranim obroncima istočne Bosne, ispunjena lokalnim kulturnim nasljeđem i ritualima koji otkrivaju duboko utkane vrijednosti života u suglasju s okolinom.

Talijanski redateljski dvojac Damiano Giacomelli i Lorenzo Raponi u filmu "Siddhartha" prati oca i sina koji su blagodati suvremene civilizacije zamijenili životom u zabačenom talijanskom selu.

O obitelji koja u napuštenom rezervatu na ušću Dunava, nadomak užurbane svakodnevice Bukurešta, živi u savršenoj harmoniji s prirodom, govori film "Acasa, My Home" redatelja Radua Ciorniciuca.

Jedan od filmova iz programa Biografski dox, "Nothing Fancy: Diana Kennedy" redateljice Elizabeth Carroll, donosi životnu priču naslovne junakinje, slavne kulinarske chefice čija je cjeloživotna strast prema tradicionalnoj meksičkoj kuhinji neraskidivo povezana i s njegovanjem ekološki održivih životnih navika.

Program Kontroverzni dox, koji će i ove godine okupiti niz intrigantnih naslova s nekonvencionalnim redateljskim pristupima, donosi i film "Forum" nagrađivanog njemačkog redatelja Marcusa Vettera, prvog filmaša koji je ušao na od javnosti skrivene sastanke Svjetskog ekonomskog foruma, na kojima nekolicina svjetskih moćnika donosi odluke o globalnoj budućnosti.