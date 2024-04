Internet se užario nakon što je udruga Zagreb Pride danas objavila popis LGBT kandidata za Hrvatski Sabor, predstavljajući ih kratkim biografijama te informacijama o pripadajućim strankama ili izbornim listama. Na prvu ne zvuči strašno, ali detalj na koji su mnogi podigli obrve činjenica da je da se na toj listi ne nalaze samo poznati LGBT aktivisti i "outani" saborski zastupnici, nego i ljudi koji svoju seksualnost kriju kao zmije noge, brišu inkriminirajuće fotografije sa svojih Instagram profila ili o njoj jednostavno ne govore.

Pa kako su se onda našli na Prideovoj listi? Jesu li bili svjesni da će ih organizacija koja se bavi zaštitom seksualnih i rodnih manjina u predizbornom tjednu istaknuti kao "svoje"? Jesu li to odobrili? Sudeći po sve glasnijem negodovanju dijela LGBT zajednice koji se s ovim pristupom ne slaže, ali i prikrivenom šoku o kojem slušamo iz redova desnijih stranaka, čini se da je slučaj baš suprotan - Zagreb Pride u većoj ili manjoj mjeri "outao" je dio političara koji to nisu željeli ni tražili, a kojima bi s obzirom na političke opcije kojima pripadaju to moglo i škoditi.

Da bi se razumio ovaj naoko nejasan postupak istaknute LGBT udruge, potrebno je znati da je koordinator Zagreb Pridea nedavno i sam ušao u utrku za Sabor. Povjesničar, novinar i aktivist Franko Dota u LGBT zajednici poznat je kao ključni čovjek Zagreb Pridea, ne uvijek po dobrome, a sada se nalazi i na osmom mjestu liste Rijeke pravde u prvoj izbornoj jedinici. Na nju je došao, čini se, upravo zahvaljujući svojem angažmanu u Zagreb Prideu, kako bi SDP-u popravio "krvnu sliku" nakon što se Možemo nametnuo kao prepoznatljiva queer stranka i prva opcija velikog dijela te zajednice.

VEZANI ČLANCI:

Da se stranke natječu tko će biti više gay friendly samo po sebi nije loše - baš naprotiv, ovakav potez ideološki predugo pogubljeni SDP vraća prema lijevom centru kojem prirodno pripada. Ono što je loše jest da se jedna LGBT organizacija pritom pretvara u PR mašinu političara koji se u ovom trenutku nalazi u sukobu interesa. Jer Franko Dota kao koordinator udruge itekako ima utjecaja na javnu komunikaciju Zagreb Pridea, što ne izgleda lijepo kada ta ista udruga na svojim društvenim mrežama navija za njega kao političara.

Početkom prošloga tjedna na taj problem upozorio je i dio LGBT aktivista kojima je zasmetalo što je službena Facebook stranica Zagreb Pridea objavila entuzijastičnu informaciju o Franku Doti kao kandidatu za Sabor. U pokušaju smanjivanja štete, Zagreb Pride je brže-bolje krenuo s "predstavljanjem" drugih LGBT kandidata, od kojih se o HDZ-ovcima uglavnom piše snishodljivo, dok se one bliže Prideu ističe kao "pravu stranu". I opet, sve bi to bilo ok kada bi bilo potkrijepljeno činjenicama relevantnim za LGBT glasače poput njihovih predizbornih programa i/ili eventualnog dosadašnjeg angažmana na LGBT pitanjima. Kako toga uglavnom nema, dojam je da je ova lista poslužila političkom diskreditiranju desnih kandidata. Dodatna šteta napravljena je i široj LGBT zajednici, jer sada ispada da svi zajedno stoje iza ovog prisilnog "outanja" ili da za one koji su u ormaru više nema mjesta u javnom prostoru.

Sličan primjer koji je došao iz zajednice imali smo samo jednom, kada sam i sama supotpisala molbu za javnim očitovanjem tadašnjeg ministra Marka Pavića o njegovom glasu za Zakon o udomiteljstvu 2018. godine. Nas 25 potpisnika tada se nismo skrivali iza neke udruge, a povod je bio što je svojim glasom ministar Pavić podržao zakon koji otvoreno diskriminira LGBT zajednicu. U tom trenutku, raskorak između njegova političkog i privatnog života postao je društveno relevantan marker integriteta, isto kao što je dijete začeto potpomognutom oplodnjom nekadašnjeg ministra Damira Bajsa postalo relevantna informacija tek kada kada je Bajs glasao za izrazito restriktivan Zakonu o medicinskoj oplodnji, po kojem ni sam ne bi mogao imati dijete.

Te vrste dramatičnog povoda u kojem bi nečija seksualna orijentacija postala pitanje javnog interesa u slučaju objave Zagreb Pridea ovoga tjedna nije bilo. Ali je bilo političkih aspiracija njihova koordinatora.