Analitičarka o potezu Zagreb Pridea: 'Vrlo ignorantno, licemjerno i nekorektno'

Zagreb Pride danas je objavio 'Predizborni LGBT kompas' odnosno popis političara koji su homoseksualne orijentacije. Iako na tom popisu ima političara koji su poznati LGBT aktivisti, ima i onih koji se nisu sami javno izjasnili o svojoj seksualnoj orijentaciji.

- Vodeći se najboljom tradicijom razvijenih demokracija, ustaljenim praksama LGBTQ pokreta, a u prvom redu boljitkom i svekolikim napretkom hrvatske LGBTQ zajednice, Organizacijski odbor ovogodišnje Povorke ponosa jednoglasno je odlučio objaviti Prajdov predizborni LGBT kompas, po uzoru na slične predizborne smjerokaze koje izrađuju i druge organizacije - započeli su svoje priopćenje.

- Na ovim izborima konačno i u Hrvatskoj imamo pregršt LGBT kandidata_kinja, različitih svjetonazora i u nizu stranaka. Odlučili smo ih javno predstaviti, prvo pojedinačnim objavama na našim društvenim mrežama, a sada i zbirno, ovim priopćenjem. Ideje vodilje su, naravno, one na kojima LGBTQ emancipacija i pokret počivaju već pola stoljeća: gej je ok, LGBT je ok, ormar nije izbor već nasilje - nastavili su nakon čega su objavili popis 11 osoba koje se nalaze na izbornim listama stranaka za koje Zagreb Pride tvrdi da su LGBT kandidati. S obzirom da mnogi od njih nikada nisu javno govorili o svojoj seksualnoj orijentaciji, mi njihova imena nećemo objaviti, no pitali smo profesoricu Marijanu Grbešu koja analizira izbore za Večernji list što misli o ovakvom potezu Zagreb Pridea.

- Otkrivanje nečijeg seksualnog, rodnog ili bilo kojeg drugog identiteta ili opredjeljenja bez eksplicitnog pristanka te osobe je u najmanju ruku nekorektno. Suvišno je reći da se tu radi o gruboj povredi privatnosti. Ne znam kakav može biti motiv organizacije koja se bavi gej pravima da na taj način upire prstom u ljude koje bi, valjda, trebala štiti. Poruka kako je razotkrivanje nečijeg identitet bez privole u skladu 's najboljom tradicijom razvijenih demokracija' zvuči kao loša parodija. U svakom slučaju, vrlo ignorantno, licemjerno i nekorektno - kazala je Večernjakova politička analitičarka Marijana Grbeša.

