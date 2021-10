Kolinda Grabar-Kitarović ima novu funkciju u Međunarodnom olimpijskom odboru

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović imenovana je za predsjednicu Povjerenstva za nadzor izbora budućeg domaćina Olimpijskih igara, a na to ju je mjesto imenovao Međunarodni olimpijski odbor.

– Kolinda Grabar-Kitarović donijet će bogate i raznolike vještine i iskustvo, uključujući ono na najvišim razinama vlasti i međunarodnim odnosima. Kao članica istog povjerenstva, već je pridonijela uspješnom provođenju prvih izbora prema novom pristupu i odabiru olimpijskih i paraolimpijskih domaćina tijekom odabira Brisbanea 2032. – rekao je predsjednik MOO-a Thomas Bach.

With experience at highest levels of government and international relations, @KolindaGK will play a key role chairing the Commission in charge of exploring, creating and overseeing interest in future Games of the Olympiad and Summer Youth Olympic Games.https://t.co/uYkBMhfjHf