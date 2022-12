Koliko zarađuju Hrvati: Porasla prosječna plaća, ali je i dalje znatno manja nego u ostatku eurozone

U godinu dana prosječna je neto plaća porasla za 600 kuna te je dostigla iznos od 7745 kuna ili 1030 eura, s tim što svaki drugi zaposleni zarađuje do 6560 kuna, odnosno do 875 eura! To je ujedno i plaća s kojom Hrvatska ulazi u eurozonu, u kojoj zaposleni u razvijenim članicama zarađuju dva i pol do tri puta više od Hrvatske. U susjednoj Sloveniji prosječna neto plaća kreće se oko 1300 eura te je za četvrtinu veća nego u Hrvatskoj!



Iseljavanje poguralo plaće