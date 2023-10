Važna uputa obiteljskih liječnika pacijentima: Molimo vas da u ovom slučaju odmah odete na HZZO

Pacijente koji imaju pravo na plaćene putne troškove od HZZO-a obiteljski liječnici iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine otvorenim pismom zamolili su da se, umjesto njima, s nalazom jave u nadležni HZZO i tamo zatraže izračun putnih troškova, umjesto od svojih izabranih liječnika. "Pozivamo naše pacijente da nam pomognu da se svi oslobodimo nepotrebne administracije, i to način da se ubuduće sa nalazom javite direktno u HZZO i zatražite vještačenje na pravo povrata putnih troškova.

Hvala unaprijed na razumijevanju i suradnji" stoji u KoHom-ovom apelu pacijentima.

U dopisu podsjećaju kako već tri godine ukazuju na ogromno administrativno opterećenje koje im oduzima puno vremena kojeg bi trebali umjesto toga posvetiti pacijentima. Iako im je u više navrata obećano, do administrativnog rasterećenja nije došlo.

Umjesto toga, donijeta je odluka po kojoj se liječnike privremeno neće kažnjavati odnosno neće morati plaćati troškove pacijentovog putovanja HZZO-u ukoliko pogriješe prilikom izračuna kilometraže koju pacijent mora prijeći da bi ostvario zdravstvenu uslugu.

"Stoga mi, obiteljski doktori organizirani u KoHOM, smatramo da u suradnji s našim pacijentima trebamo izbacit nepotrebnu papirologiju, čime će nam ostati više vremena za naš posao - liječenje bolesnika. Podsjećamo, svaki pacijent koji ima pravo na naknadu putnih troškova i ima izdani putni nalog svojeg doktora, ionako mora otići na šalter HZZO-a gdje mu se procijeni pravo na naknadu troškova i isplate sredstva. U međuvremenu uspostavom e sustava papirnatu uputnicu više ne morate kod nas podizati, ali su Vam ostavili obavezu da dolazite po putne naloge. Ne vidimo razloga da pacijent, sa nalazom izdanim u bolnici, ne otiđe direktno na šalter HZZO-o i ondje mu HZZO administrator ne procjeni (kao i sada) pravo na troškove prijevoza bez uplitanja obiteljskog doktora. Pacijentu i doktoru jednostavnije", stoji u apelu KoHom-a.

Zbog čega je odluka samo privremena i zašto nije nedvosmislena, jer ovako postavljene stvari mogu dovesti do nesporazuma, pitanja su čije pojašnjenje očekujemo od HZZO-a. Zasad postoji pretpostavka da je odluka privremena dok se ne donese pravilnik koji ce to formalizirati. Posljednje tri godine višekratno smo upozoravali na ogromno administrativno opterećenje obiteljskih doktora koje nam ne ostavlja vrijeme za liječenje i savjetovanje svih onih kojima je to potrebno. Vas, dragi pacijenti, se ‘šeće’ zbog nepotrebne papirologije. Upozoravali smo i na česte kontrole i kažnjavanja liječnika od strane HZZO-a upravo i najviše radi administrativnih obaveza i pogrešaka. Isto tako, upozoravali smo na sve manji broj liječnika u obiteljskoj medicini, kao i na sve starije liječnike i sve veći broj ordinacija bez liječnika.

Administrativno nepotrebno opterećenje nemedicinskim poslom samo dodatno odvraća nove generacije liječnika od obiteljske medicine. Iako nam je javno najavljivano administrativno rasterećenje, između ostalog i oslobođenje od obveze pisanja putnih naloga, do njega nije došlo.

Odlukom, koja može isto tako biti i povučena, najavljeno je da nas HZZO neće financijski kažnjavati za putne naloge, ali da ćemo ih i dalje morati pisati – dakle nema rasterećenja. Samo su „velikodušno“ odlučili da nas privremeno neće kažnjavati to jest da nećemo morati plaćati troškove vašeg putovanja HZZO-u ukoliko pogriješimo u kojem kilometru.

