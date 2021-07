Kod nas se odmaraju glavni epidemiolozi i ministri zdravstva

Ljetovanje u doba korone za političare više je od pukog pregledavanja epidemiološkog stanja u željenim destinacijama, već je prije pokazni tekst iz domoljublja i gospodarske odgovornosti da pomognu vlastitom gospodarstvu. Unatoč EU COVID putovnicama i naporima da se vrati mobilnost kroz EU, činjenica da turisti svoj novac ostavljaju negdje drugdje, a ne u matičnoj zemlji, teško sjeda dijelu javnosti i laka je meta za političke protivnike.

Oni drugi su se već spakirali i otišli na toplo more, kao što je Jadran, i nije ih briga, ali će itekako primijetiti nekonzistentnost u izjavama i djelima, zagovaranje ostanka kod kuće, a onda odlazak na strano more. Lani je situacija bila lošija, no ove se godine dio stranih političara ipak ohrabrio i prešao granice vlastite države i za odmor – između ostalih zemalja – izabrao i Hrvatsku. Daleko je još to od pretpandemijskih godina, kad je austrijskom, slovačkom ili pak slovenskom premijeru bilo lakše sazvati hitnu sjednicu vlade u Hrvatskoj nego u domovini, no strani političari vratili su se na hrvatski Jadran. Dobar znak o tome koliko je Hrvatska sigurna je i to što ovdje odmor provode i glavni epidemiolozi i ministri zdravstva.

Odustao od godišnjeg

Slovački premijer Andrej Babiš lani se susreo s valom negodovanja kad je za odmor izabrao Kretu, dok je svoje sunarodnjake pozivao da ostanu u Slovačkoj, stoga je ove godine – uz kritike za upravljanje pandemijom – odlučio da ima previše posla i da za njega nema godišnjeg odmora. No nisu svi njegovi ministri toliko zauzeti da ne bi otišli na odmor, i to na “slovačko more”, kako zovu hrvatski Jadran.

Ministar gospodarstva Richard Sulík s obitelji i u društvu prijatelja, među kojima je bio i državni tajnik u ministarstvu gospodarstva Ján Oravec, isplovio je na jahti iz Kaštel Gomilice, a skiper je bio dugogodišnji ministrov prijatelj i slovački prvak u jedrenju Milan Minarič. Njegov kolega, ministar vanjskih poslova Ivan Korčok, nada se da će uspjeti skočiti do Hrvatske gdje nije bio nekoliko godina, što je za ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja Samuela Vlčana već riješena stvar. Ide na “slovačko more”, a prednost je, osim okoliša i atmosfere, i blizina Slovačke. Poziv ministrice ulaganja i regionalnog razvoja svima da se ostane u Slovačkoj nije poslušao ni glavni slovački epidemiolog i šef slovačkog zavoda za javno zdravstvo Ján Mikas.

O svojim planovima nije govorio, sve dok se na društvenim mrežama nisu pojavile fotografije s njegova ljetovanja u Hrvatskoj. Iz njegova ureda su potvrdili da je “uzeo mali predah”, te da ga “mnogi Slovaci na odmoru u Hrvatskoj prepoznaju i traže savjet što moraju učiniti nakon povratka u Slovačku, kažu, dajući do znanja da Mikas zapravo radi i dok se odmara.

Iz Češke na Jadran dolazi zamjenik predsjednika parlamenta Petr Fiala, ali i ministar zdravstva Rastislav Maďar. Doduše, njegov odgovor je da ide “nekamo na Balkan”, no tako je rekao i lani kad je s odmora kritizirao mlade zbog zabavljanja na Zrću, da bi fotografije potvrdile da je i on u to vrijeme bio u Hrvatskoj, što je izazvalo revolt javnosti. Neki austrijski ministri će se također uputiti na more, među njima i ministar obrazovanja Heinz Faßmann, stalni hrvatski gost. Austrijski kancelar Sebastian Kurz će također na more, ali nije rekao kamo, no i on je odmor znao provoditi u Hrvatskoj. Slovenci su također stalni gosti, a neki od njih ovdje imaju i nekretnine, poput Karla Erjavca koji ima kuću u Karigadoru u Istri, ali i obitelji partnerice slovenskog predsjednika Boruta Pahora koja kuću ima u Svetom Ivanu nedaleko od Umaga.

U Hrvatsku će na more doći i europarlamentarka Tanja Fajon te Alenka Bratušek koja za svaki odmor bira otoke. Ministar za javnu upravu Boštjan Koritnik je također hrvatski gost, kao i ministar gospodarstva Zdravko Počivalšek i ministar poljoprivrede Jože Podgoršek. Kuću na Krku ima državni tajnik i koordinator za cijepljenje Jelko Kacin koji je baš iz nje slao lani upozorenja Slovencima da se iz Hrvatske vrate kući.

Foto: Duško Marušić/PIXSELL

Kamo će domaći političari

Za razliku od stranaca, hrvatski državni vrh i ministri u Vladi odmor će provesti u domovini. Predsjednik Vlade Andrej Plenković u MUP-ovoj vili Costabella pokraj Rijeke, predsjednik RH Zoran Milanović u državnoj rezidenciji, vili Kovač na Hvaru, predsjednik Sabora Gordan Jandroković tradicionalno u Malinskoj. Ministar znanosti i obrazovanja ide na Korčulu, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović na Pag, a ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman u Bašku Vodu, gdje obitelj njegove supruge ima kuću.

Nešto južnije, u Promajni, odmor će provesti ministar financija Zdravko Marić, ministar zdravstva Vili Beroš će pak u Jelsu na Hvar. U Pločama će biti ministar gospodarstva Tomislav Ćorić i ministrica poljoprivrede Marija Vučković, ministrica turizma Nikolina Brnjac dio godišnjeg provest će u Crikvenici, ministar obrane Mario Banožić u Šibensko-kninskoj županiji, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović u Jadriji, potpredsjednik Vlade Boris Milošević te ministar pravosuđa Ivan Malenica u Šibeniku, dok će ministar prometa Oleg Butković otići doma u Novi Vinodolski.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek odmarat će se u Dubrovniku i na Lošinju, ministar graditeljstva Darko Horvat u Vodicama, a ministrica regionalnog razvoja Nataša Tramišak u Osijeku