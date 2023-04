Kod Galapagosa otkriven bogati koraljni greben, preživio je tisuće godina

Znanstvena ekspedicija je blizu ekvadorskog otočja Galapagos otkrila nov, dosad nepoznat koraljni greben s bogatim morskim svijetom koji se proteže na oko dva kilometra, objavilo je ministarstvo okoliša. "Znanstvena ekspedicija otkrila je prvi u potpunosti netaknut koraljni greben na vrhu podmorske planine na dubini od 400 metara, dugačak otprilike dva kilometra", izvijestio je ministar okoliša Jose Davalos na Twitteru. "Galapagos nas opet iznenađuje!"

Dosad su znanstvenici vjerovali da je samo jedan greben blizu Galapagosa uspio preživjeti vremenske nepogode El Nina 1982. i 1983. kada su nastradali brojni koraljni grebeni. Riječ je o grebenu Wellington koji se nalazi uz obalu otoka Darwina, no novo otkriće upućuje na to da je na do sad nepoznatom grebenu opstalo oko 50 posto živih koralja.

"Na globalnoj razini ovo je vrlo važno otkriće s obzirom na to da su brojni koraljni sustavi uništeni", rekao je Stuart Banks, znanstvenik specijaliziran za proučavanje mora u Zakladi Charles Darwin koji je sudjelovao u ekspediciji. Ističe da je novootkriveni koraljni greben star najmanje nekoliko tisuća godina.

Ova južnoamerička država prošle je godine proširila morski rezervat Galapagos za još 60.000 četvornih kilometara, a ranije je proširen za 138.000 četvornih kilometara. Svrha proširenja je zaštititi ugrožene migratorne vrste između Galapagosa i otoka Cocos u Kostariki.

¡Nuevamente #Galápagos nos sorprende! Expedición científica en las profundidades descubre primer arrecife de coral totalmente prístino, de aproximadamente 2 km de extensión, a unos 400 metros en la cima de un monte submarino, con abundante vida marina. Gracias #GalápagosDeep2023. pic.twitter.com/ld0cslL9yY — José Dávalos (@ja_davalos) April 17, 2023

Na Galapagosu, otočju koje je bilo nadahnuće za Darwinovu teoriju evolucije, žive brojne ugrožene životinje, poput golemih kornjača, albatrosa i kormorana.

