Klisović: Pavičić Vukičević kupuje glasove birača novcem iz proračuna

Kandidat SDP-a za zagrebačkog gradonačelnika Joško Klisović prozvao je u nedjelju Jelenu Pavičić Vukičević za kupnju glasova zapošljavanjem ljudi mimo odluke Gradske skupštine koja je to zabranila te retroaktivnim isplatama zaostataka povećanja osnovice plaća.

"Današnju novinsku konferenciju smo sazvali da upozorimo na jednu nemoralnu i neprihvatljivu praksu koju prakticira Jelena Pavičić Vukičević, a to je da se glasovi birača u ovome gradu kupuju novcem građana iz gradskog proračuna", rekao je novinarima Klisović ispred Gradske uprave. To je nemoralno i neprihvatljivo, ali i nezakonito te nekorektno da se to čini u predizborno vrijeme, dodao je.

"Zapošljava se u Holdingu, dugovi prema određenim financijskim obavezama koji su pali u zastaru, i koji nisu gradski nego državni dugovi, također se isplaćuju. Otvaraju se natječaji za najbliže suradnike Pavičić Vukičević kako bi im se ugovori dali na četiri godine u kontinuitetu", naglasio je Klisović.

Nada se da će građani to prepoznati te takvu politiku i ponašanje sankcionirati na izborima jer, rekao je, trenutna vlast, "koja odlazi", i dalje pokušava kontrolirati kadrovsku politiku u gradu. Upitao je zašto se natječaj za čelne pozicije najbližih suradnika otvara sada, mjesec dana prije izbora kako bi se dobio novi ugovor na četiri godine te upozorio kako je to namještanje ljudi novom gradonačelniku s kojima će morati raditi, a koje neće moći odabrati.

Kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika Dina Vasić također je upozorila na "još jedan ozbiljan i opasan presedan" izvijestivši da Gradska uprava retroaktivno, preko Vijeća domova zdravlja isplaćuje zaostatke svih povećanja osnovice plaća, šesto posto od prosinca 2015. do prosinca 2016. te četiri posto osnovice za siječanj 2017., što, kaže Vasić, uopće nije obveza Grada, već države. "Ovo je predizborni trik, počela je isplata u ožujku, isplaćuje se u tri anuiteta, koji dolaze kao nekakav dodatak na plaću", dodala je.

Kandidat za zamjenika gradonačelnika Renato Petek podsjetio je da je na njegov prijedlog, na posljednjoj sjednici Gradske skupštine, donesen zaključak o zabrani predizbornog zapošljavanja, sve zato jer je 2017. podijeljeno više od 400 ugovora na neodređeno u Čistoći. Međutim, kako je izvijestio, do sada su saznali da je izvan plana zaposleno 10 djelatnika u Čistoći i oko 20 djelatnika u ZET-u.

Upozorio je i na potez predsjednice URIHO-a Mirke Jozić koja je raspisala novi natječaj za ravnatelja te institucije, nakon čega će nova vlast biti obvezana da ga tamo i zadrži. Klisović je opovrgnuo tvrdnje kandidata za zamjenika gradonačelnice i pročelnika Gradskog ureda za obrazovanje Ivice Lovrića koji je rekao kako bi se Klisovića trebalo pitati o kupovini glasova.

"Taj način razmišljanja očigledno stanuje u glavi Lovrića. To nije naša politika, niti naš način rada", rekao je Klisović i zaključio: "Ja glasove ne kupujem, ja se predstavljam građanima i vjerujem da ću dobiti njihovo povjerenje".

