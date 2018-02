Kako se kolege opraštaju od Bahtijarevića: 'Odlazi, uzalud ti peticija...'

Dosadašnji vršitelj dužnosti ravnatelja Klinike za dječje bolesti Zagreb dr. Zoran Bahtijarević zbog formalnih uvjeta ne može se prijaviti za nastavak mandata, jer novi ravnatelj mora imati status profesora ili docenta.

Ovu odluku javnost je osudila, a peticiju da se Bahtijareviću da mogućnost natjecanja da ostane voditelj Klaićeve u 24 sata potpisalo je oko dvije tisuće ljudi.

Iako ima podršku dijela javnosti, čini se da Bahtijarevića ne podržavaju svi. Na to ukazuje fotografija koju je na Twitteru podijelila Ivana Tomić, bivša novinarka zadužena za odnose s javnošću u HSS-u. Na fotografiji se vidi ormarić na kojemu su napisane poruke "Odlazi!", "Od bolnice radiš privatnu prćiju" i "Uzalud ti peticija od roditelja kada te kolege mrze!".

– Ovako se kolege u Klaićevoj opraštaju od Zorana Bahtijarevića – komentirala je Ivana Tomić.

Bahtijarević je za 24 sata potvrdio incident.

- Jutros je na mom garderobnom ormariću osvanula poruka koju doista ne bih htio komentirati i spuštati se na razinu onoga tko ju je napisao. Jasno je da me neki od kolega ne vole, a to su u prvom redu oni od kojih sam godinama zahtijevao da rade svoj posao. No, u posljednje vrijeme primam toliko poruka podrške od kolega i djelatnika Klinike za dječje bolesti da me ovakve poruke u ničemu ne sputavaju. Sadržaj poruke više govori o onome tko ju je napisao nego li o meni, a pisao ju je jedan od pseudoznanstvenika koji svoju plaću nisu zaradili godinama - rekao je Bahtijarević.