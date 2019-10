Kinezi priznali krivnju, dobili uvjetne kazne i rad za opće dobro, moraju platiti 5,3 milijuna kuna

Da hrvatsko pravosuđe može biti i učinkovito svjedoči jedan nedavni primjer sa zagrebačkog Županijskog suda. Tamo su naime sklopljene prve nagodbe u predmetu u kojem je optuženo ukupno 57 osoba, od čega su njih 48 Kinezi, te 39 trgovačkih društva, a sve njih USKOK tereti za milijunske muljaže s PDV-om. Za sada je krivnju priznalo 11 optuženika, sve Kinezi, te pet trgovačkih društva.

Od 11-ice Kineza, dvojica su osuđena na rad opće dobro, a ostali na uvjetne kazne u rasponu od šest do 11 mjeseci zatvora. No važnije od zatvorskih kazni je činjenica da su optuženicima izrečene i sporedne novčane kazne, pa njih 11 ukupno za te novčane kazne mora u državni proračun uplatiti 747.850 kuna. Ako u zadanom roku ne plate novčane kazne one im se na koncu mogu zamijeniti kaznom zatvora. Novčanim kaznama u rasponu od 20.000 do 100.000 kuna kažnjeno je i pet tvrtki, koje ukupno u proračun moraju uplatiti 140.100 kuna. Osim što im je izrekao osude i sporedne novčane kazne, sudac Vjeran Blažeković odredio je i da optuženici te optužne tvrtke moraju Republici Hrvatskoj nadoknaditi štetu u ukupnom iznosu od 4,6 milijuna kuna. Kada se sve zbroji, nakon prvog kruga nagodbi u ovom predmetu, proračun bi trebao biti bogatiji za ukupno 5,3 milijuna kuna.

A cijelu tu priču, prema USKOK-u, osmislio je Gorki Grubišić, kojeg se tereti da je od 2013. do 2016. na području Hrvatske ustrojio zločinačko udruženje koje se bavilo prijevarama s PDV-om. U prijevare su bili uključeni Kinezi koji na području Hrvatske imaju poduzeća koja se uglavnom bave trgovinom. Grubišić se tereti da je osmislio plan u koji je potom uključio Denisa Matijevića, Nenada Krbanju, Damira Šimića, Nenu Sašu i Anamariju Ilić. Njihov je posao, tvrdi USKOK u optužnici, bio da osnivaju i vode tvrtke čiji je jedini osnovni cilj bila isporuka nevjerodostojnih računa. Odnosno računa za fiktivnu robu koja nikada nije isporučena.

Takvi računi, umanjeni za osam posto provizije, isporučivani su kineskim tvrtkama, koje su ih plaćale. Novac je potom podizan, a dio tog novca, oko 3,3 milijuna kuna podijeljen je među Grubišićem i optuženicima. USKOK u optužnici tvrdi da je tako uplaćeno najmanje 52,7 milijuna kuna, pri čemu je državni proračun oštećen za oko 14,1 milijun kuna. Zbog toga je USKOK tražio da se svim optuženicima, i pravnim i fizičkim osobama oduzme nezakonito stečena imovinska korist, a do konca 2017. država je od optuženika uspjela oduzeti oko 5,1 milijun kuna.

Grubišić je malo prije uhićenja uspio pobjeći, jedno je vrijeme bio u bijegu i za njim je bila raspisana međunarodna tjeralica. Optužnica protiv njega i ostalih podignuta je u siječnju 2018., a neki dan je potvrđena u odnosu na optužene pravne i fizičke osobe koje su se nagodile. Prema najavama, nagodbi će biti još.

Inače, istražitelji su skupinu duže vremena tajno pratili i prisluškivali, a nakon uhićenja i tijekom istrage optuženi Kinezi uglavnom su se branili tvrdnjama da nisu znali da čine kaznena djela te da su s tim prestali čim su shvatili da rade nešto nezakonito.