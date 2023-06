Kickl krenuo po kancelarsko žezlo: Glasnom strategu i vječnoj svađalici raste potpora glasača

Kamo Kickl želi odvesti FPÖ", "Plavi val uspjeha – Kako je FPÖ postao jak i što još može zaustaviti Herberta Kickla?", Što misli Kickl, kada Orbána uzima za svoj uzor?", Nakon susreta s Orbánom Kickl traži ukidanje za njega besmislenih EU sankcija protiv Rusije, "Ja ću biti kancelar za narod", "Tko će zaustaviti Kickla'", samo su neki od brojnih naslova koji se zadnjih tjedana i mjeseci preplavili austrijske medije. Posebice otkako je čelnik austrijske krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ) Herbert Kickl prije nekoliko dana u intervjuu za austrijski tjednik Profil jasno i glasno dao na znanje da želi svoju stranku ponovno dovesti na vlast, a on osobno "useliti" se u austrijsko Savezno kancelarstvo kao novi "Volkskanzler" odnosno "narodni kancelar".

Kicklov intervju u Profilu i njegove, kako neki pišu "opasne radikalne planove" prenijeli su gotovo svi austrijski mediji. Ono što im je pritom bilo zajedničko je pitanje tko ili što može zaustaviti ultradesničarskog populista Kickla u pohodu na vlast, čija je stranka, barem prema anketama, već zadobila naklonost trećine biračkog tijela ? Uz to pitanje, također se spominje i strah od "orbanizacije Austrije" ako ovom kontroverznom proruski usmjerenom austrijskom političaru doista pođe za rukom dovesti krajnju desnicu na vlast. A to bi moglo biti, ako mu se sve kockice poslože, na redovnim parlamentarnim izborima u jesen sljedeće godine. Uz uvjet da nešto prije "ne pukne" između sada vladajuće Narodne stranke (ÖVP) i Zelenih.

Upravo Kicklovo vješto hipnotiziranje trećine biračkog tijela, po uzoru na nekadašnjeg čelnika FPÖ-a, karizmatičnog populista Jörga Haidera, kojem je Kickl svojevremeno u Koruškoj pisao govore i brinuo o pokrajinskoj predizbornoj kampanji, nagnala je mnoge ovih dana da potraže odgovor na pitanje tko je zapravo Herbert Kickl, taj oštroumni i glasni strateg i vječna svađalica koja unatoč tome što ponekad neuljuđenim riječima javno vrijeđa visoke austrijske i europske dužnosnike i ostale svoje protivnike, osvaja naklonost birača? I što je to što on može bolje od tih austrijskih i europskih lidera?

Analitičari tvrde kako je uputno odgovore potražiti, među ostalim, i u njegovu životopisu. Herbert Kickl rođen je 1968. godine u Villachu u austrijskoj pokrajini Koruškoj. Odrastao je u radničkom naselju Radenthein. Oboje roditelja bili su tvornički radnici i to je ono, zbog čega, kako uvijek ponavlja, "ima veliki respekt prema radnicima", koji teško fizički rade i zarađuju za život. Upisao je dva studija na Sveučilištu u Beču, studij filozofije i povijesti, a potom i publicistiku i političke znanosti, no nigdje ne stoji da je nešto od toga završio. Prvi Kicklovi politički koraci bili su na stranačkoj Akademiji FPÖ-a, na čijem je čelu bio od 2002. do 2006. godine. Bio je velika pomoć Haideru, koji je 2004. godine, osvojivši više od 40 posto glasova na pokrajinskim izborima u Koruškoj, postao pokrajinski poglavar. Kickl 2006. prvi put postaje zastupnik FPÖ-a, pa potom zamjenik Kluba FPÖ-a u parlamentu, na čijem je čelu tada bio Heinz-Christian Strache. Glavni tajnik stranke bio je od travnja 2005. do prosinca 2017., kada je Kickl postavljen u tadašnjoj koaliciji Narodne stranke (ÖVP) kancelara Sebastiana Kurza i krajnje desne Slobodarske stranke (FPÖ) za ministra unutarnjih poslova. I time postao prvi krajnji desničar u austrijskoj vladi nakon Drugog svjetskog rata, u kojoj je bio sve do svibnja 2019. kada je Kurz tražio zbog korupcijske "afere Ibiza" od austrijskog predsjednika Alexandera Van der Bellena da otpusti Kickla kao ministra unutarnjih poslova i da se za jesen 2019. raspišu novi izbori. To je ono što Kickl nikada nije oprostio Kurzu i samo gledao gdje mu se može osvetiti, jer ga je zapravo otjerao s njegove omiljene ministarske dužnosti na kojoj je imao priliku dati svoj pečat sigurnosnoj politici, posebice onoj prema azilantima i migrantima. Ksenofobnoj, kako su izvještavali mnogi austrijski i europski mediji.

Kickl je bio mišljenja da vlada nije trebala pasti nakon što je glavni akter "afere Ibiza", tadašnji potkancelar i njegov stranački šef Strache dao ostavku, otvorivši Kurzu mogućnost za nastavak vladanja. Kako se to nije dogodilo, uporni i žilavi marketing strateg Kickl skovao je svoj lukavi plan pohoda na čelnu poziciju stranke, a time i u vrh austrijske stranačke politike. U lipnju 2021. s 88 posto glasova i uz škrgutanje zubiju nekih stranačkih kolega, kojima se ne sviđa Kicklovo nebiranje metoda da dođe do cilja, konačno je postao i predsjednik FPÖ-a.

Kako pišu austrijski mediji, bio je to "poraz umjerenog FPÖ-a", na čijem je čelu prethodno bio Norbert Hofer i Kicklovo dodatno guranje stranke udesno, "u ultradesničarsku nišu". Ono što je novi čelnik krajnje desnice odmah najavio je borba protiv već u austrijskom društvu etablirane politike koja, prema njegovu mišljenju, ne osluškuje bilo naroda i establišmenta koji se, kako je istakao, bavi sam sobom umjesto da vodi brigu o potrebama i željama Austrijanaca, najavivši sa svoje strane ozbiljne korekcije. Prije svega "na području azila, Europe, energije, neutralnosti, sigurnosti i socijalne skrbi, te doseljavanja u Austriju".

Kako je rekao za austrijski Profil, cilj mu je da "bez FPÖ -a ne bude moguća niti jedna dvojna koalicija". Uz opasku kako bi izborna pobjeda FPÖ-a značila istovremeno i gubitak za "narodnjake" i socijaldemokrate, napomenuo je Kickl, koji se očito ozbiljno priprema da postane novi austrijski kancelar.

Na novinarski upit je li zaboravio da je austrijski predsjednik Alexander Van der Bellen, kada je nedavno prisegnuo za još jedan predsjednički mandat, rekao da tako dugo dok je on predsjednik nema šanse da Kickl bude kancelar i kako prvoplasirana stranka nema automatski pravo na formiranje vlade, Kickl je za Profil odgovorio:

"Predsjednik države mora se pridržavati temelja Ustava, i nije uopće u mogućnosti drugačije postupiti." Stoga, kako je napomenuo za njega nije sporno, da ako do toga dođe, predsjednik mu mora dati nalog za formiranje vlade.

Samoprozvani "narodni kancelar" je u intervjuu također pojasnio kako "ljudi žele nekoga tko ih želi saslušati, uzeti ih ozbiljno i orijentirati se prema njihovim interesima". Kickl je istovremeno kritizirao aktualnog kancelara, "narodnjaka" Karla Nehammera da je "sustavni kancelar", poručivši mu, kako će on, za razliku od njega biti "kancelar iz naroda i za narod". Dodao je da će u slučaju sudjelovanja njegovih "slobodnjaka" u vladi stvoriti zakonski okvir i za tzv. pushbacks, jasno davši do znanja da su migracije i dalje glavna tema Slobodarske stranke.

"Jer ako se mi sami ne dovedemo do toga da naše granice robusno štitimo, nećemo moći spriječiti migrante da ilegalno ulaze u EU", ustvrdio je šef krajnje desnice. I tijekom njegova ministarskog mandata Kickl je sve moguće stavio u pogon kako bi zaustavio priljev izbjeglica u Austriju, a one koji su ilegalno ušle deportirao u zemlje njihova porijekla, suprostavivši se još tada politici dobrodošlice migranata u režiji tadašnje njemačke kancelarke Angele Merkel. Mnogi su ga tada verbalno napadali i uspoređivali s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom. Isto kao i danas kada govori o "tvrđavi" Austriji, koju treba zaštititi od najezde migranata s istoka. I, kako reklamira na plakatu; "zatvoriti granice i zajamčiti sigurnost".

"Ako bi sve zemlje postupale kao Mađarska, Europa bi uskoro izgubila svoju atraktivnost kao izbjeglička destinacija", tvrdi Kickl, ne skrivajući da mu je Orbán uzor, kada se radi o azilantima, izbjeglicama i drugim pridošlicama. Osim toga, kako je Kickl rekao Profilu, sviđa mu se Orbánova politika koju mađarski premijer vodi prema obiteljima, a "imponira mu i Orbánov nastup protiv LGBTQ zajednice.

Ali to nije sve što se tiče Kickla. Tijekom nedavnog posjeta Budimpešti, gdje se je sastao sa svojim ljubimcem Orbánom, šef FPÖ-a nije tajio da ima cilj pretvoriti Austriju u novu Mađarsku. Kao ni svoju naklonost i naklonost njegove stranke prema Rusiji. FPÖ je, naime, dok mu je još na čelu bio Kicklov prethodnik Strache, potpisao 2016. godine Sporazum o partnerstvu s Putinovom strankom Jedinstvenom Rusijom. Navodno je taj angažman istekao, no krajnjim desničarima to nije smetalo da predlože u austrijskom parlamentu, od samog početka Putinova rata protiv Ukrajine, na desetke proruskih rezolucija u kojima pozivaju na ukidanje "besmislenih" sankcija Rusiji. A Austriju da se strogo drži svoje neutralnosti. I naravno ne komunicira i ne pomaže Ukrajini.

Na upit smatra li da je EU mirovni projekt, Kickl je odgovorio kako je Unija to "nekoć bila", a da sada "gubi svoju samostalnost i srasta sa strukturama NATO-a". Što se tiče rata u Ukrajini, istaknuo je kako je on za to da Zapad prestane slati oružje Ukrajini, uz opasku kako se " bez oružja rat ne može voditi".

Domaći mediji pišu kako su radikalni stavovi, ali i planovi, proruski usmjerenog šefa austrijske krajnje desne Slobodarske stranke preplašili ne samo brojne Austrijance nego i Europu. Dobri poznavatelji austrijskih (ne)prilika tvrde da bi Kickl kao novi vođa Austrije bio dvostruka pljuska, ne samo Austriji nego i Bruxellesu, te potvrda da je opasna iluzija da je današnje političko stanje u Europi pod potpunom demokratskom kontrolom.

Ultradesničarski FPÖ, na čijem je čelu niz godina bio kontroverzni populist Jörg Haider, potom kratko Heinz Christian Strache, kojeg je korupcijska "afera Ibiza" otjerala iz politike, te sada Herber Kickl, na neki je način europski politički fenomen, s obzirom na to da i nakon debakla i teških padova, uvijek se iznova uspije oporaviti i nanovo privući oko trećine ukupnog biračkog tijela. Uvijek s vrlo jednostavnim populističkim porukama: "Austrija Austrijancima", "Sprečavanje useljavanja egzotičnih stranaca i azilanata iz Afrike, Bliskog istoka i srednje Azije te Muslimana", koji se ne žele integrirati u austrijsko društvo i stvaraju svoje paralelne strukture, kao i sada s ovom najnovijom "Tvrđava Austrija – zatvoriti granice, zajamčiti sigurnost".

Iako smo svi svjedoci kako se posljednjih godina stalno stvaraju novi desni te krajnje desni populistički režimi u Europi, mnogi se pitaju može li se doista dogoditi da krajnje desna Slobodarska stranka Austrije na sljedećim izborima trijumfira i Kickl postane savezni kancelar ove alpske zemlje? Aktualne ankete pokazuju da 60 posto Austrijanaca ne želi Kickla za kancelara, unatoč tome što je on "čovjek bez dlake na jeziku" i točno zna što hoće. Na prvom je mjestu još uvijek aktualni kancelar "narodnjak" Karl Nehammer. Međutim, ono na što upozoravaju dobri poznavatelji austrijskih (ne)prilika je ja da ne treba ismijavati i omalovažavati Kickla, jer što je više izvrgnut podsmjehu, sve je eksponiraniji i opasniji. To se je pokazalo i u vrijeme pandemije koronavirusa kada je javno preporučio liječenje COVID-a lijekom protiv parazita za konje i svim se raspoloživim sredstvima borio protiv cijepljena, prikupljajući sve više ljudi oko sebe. Posebice antivaksere i nezadovoljnike narodnjačko-zelenom vladom i rekordnom inflacijom i ogromnim poskupljenjima, postavši tako lider i tražena osoba. Zato oprez!

Unatoč tome što mnogi analitičari tvrde da je mala vjerojatnost da bi se novi austrijski kancelar mogao zvati Kickl, jer s njim i s njegovom strankom malo njih želi imati posla, ništa se potpuno ne može isključiti. To su Austrijanci već dva puta ove godine imali priliku doživjeti. U siječnju, u najvećoj austrijskoj pokrajini Donjoj Austriji kada su Kicklovi "slobodnjaci" razbili dugogodišnju apsolutnu većinu i vladavinu Narodne stranke i prisili desni centar da pristane na koaliciju s krajnjom desnicom. Slični scenarij dogodio se je i nešto kasnije i u austrijskoj pokrajini Salzburg, gdje je krajnje desna Slobodarska stranka uspjela izboriti mjesto u regionalnoj vladi. Nove potvrde da se u "politički brak" ne ulazi jer netko nekoga voli, nego zato što ga treba. Međutim, kako tvrde analitičari, Kickl sigurno neće na saveznoj razini pristati da bude potisnut na drugo mjesto. Jer krajnji desničari su to već dva puta doživjeli kao mlađi koalicijski partner Narodne stranke i obje su se koalicije raspale zbog skandala, svađa i internih prepucavanja. Kickl, koji je 30 godina uporno radio na svojoj karijeri, sada ima samo jedan cilj: zasjesti u kancelarsku fotelju. A izgledi što se tiče Kicklove stranke FPÖ, za uzlet i osvajanje vlasti, u odnosu na konkurentske stranke Narodnu i Socijaldemokratsku trenutačno nisu zanemarivi. Tim više što je najbrojnija oporbena stranka, socijaldemokrati (SPÖ), s novoizabranim čelnikom Andreasom Bablerom još u modusu oporavka, nakon burnih internih prepucavanja i previranja, a "narodnjaci" plaćaju ceh nezadovoljstva dijela Austrijanaca sadašnjom vladom koju čine s Zelenima, zbog inflacije, velikog povećanja troškova života, sve većeg priljeva azilanata i migranata u zemlju i drugih razloga. Iz svega iznesenog, mediji špekuliraju o tome da li je Kickl uopće zaustavljiv u svojem pohodu na vlast i je li predsjednik države ili netko drugi taj tko može spriječiti "orbanizaciju" Austrije?

Poznati austrijski ustavni sudac Heinz Mayer smatra da ga predsjednik države eventualno može "zakočiti, ali ne i zaustaviti". Jer, ako Kickl dobije parlamentarnu većinu u Nacionalnom vijeću austrijskog parlamenta, predsjednik nema niti jednu pravnu mogućnost, da zaustavi Kickla da postane kancelar. Teoretski je to jedino moguće ako predsjednik, po Ustavom utvrđenoj proceduri, raspusti parlament i predloži nove izbore.

A što se tiče tzv. orbanizacije Austrije, analitičari tvrde da to Kicklu u Austriji ne može tek "tako lagano" poći za rukom. A kao razlog navode da Austrija ima znatno dužu demokratsku tradiciju od Mađarske, kao i znatno čvršće i učinkovitije institucije, i austrijskog predsjednika Van der Bellena koji bi bio protiv Kickla kao kancelara, što je već najavio.

Austrijski slučaj na neki način potvrđuje ono što se ne samo posljednjih dana nego i posljednjih godina i desetljeća na dramatičan način događa u Austriji i Europi, raspad tradicionalnog stranačkog sustava konzervativaca i socijaldemokrata i pojavljivanje ne samo novih snaga novog političkog stila nego i novog tipa birača, koji je pokretljiv i vrlo brzo mijenja svoju lojalnost i svoje opredjeljenje. To smo vidjeli kako ističu austrijski mediji, nedavno u Italiji koja je dobila prvu ekstremno desnu vladu nakon Drugog svjetskog rata. Navode kako ništa bolje stanje nije ni u Poljskoj i Mađarskoj gdje desni konzervativci "korak po korak" preuređuju sustav.

Dakle, jedini koji mogu zaustaviti Kickla i njegov dobro umrežen i financijski potkovan FPÖ, su birači. O njima ovisi hoće li Kicklu uspjeti u glasačkim kutijama "materijalizirati" njihovo nezadovoljstvo i otvoriti si put prema saveznom kancelarstvu. U svakom slučaju mnogi ga strani mediji vide kao favorita! I što na kraju reći nego "živi bili pa vidjeli".

