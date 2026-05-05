Kerum izvrijeđao novinara: 'Vi ste gladna uš...'

Otkriće Telegrama vezano uz novootvoreni restoran Željka Keruma nije najbolje sjelo njegovom vlasniku koji je odlučio izvrijeđati novinara Denisa Mahmutovića. - Vaš je problem što ste vi podmićeni novinar. Tužite me za to i ja ću tužiti vas za sve ono što je napisano. Da me takvi bijednici i jadnici kao što si ti, koji se kupuju za bržolu, nisu uništili niti će me uništiti. Vi ste jedna mala, obična, sitna gnjida. Vi ste gladna uš koja je plaćena i koja je podmićena - kazao je to sve Kerum Mahmutoviću u telefonskom razgovoru čije je, kako piše Telegram, snimanje sam Kerum inicirao.

Telegram je pisao kako je novi Kerumov restoran Pršut sagrađen bespravno, bez dozvole i izvan građevinskog područja. Navode i kako je rušenje naređeno prije nekoliko godina te da je odluka u međuvremenu postala pravomoćna. Pišu kako je građevinska inspekcija izašla na teren nedaleko od aerodroma u Kaštelima još 2019. godine te utvrdila kršenje zakona, obustavila radove i naredila uklanjanje. No, gradske službe izdale su Kerumu rješenje o legalizaciji iako dokumentacija ne odgovara stvarnom stanju na terenu.