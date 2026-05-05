OTKRIĆE O RESTORANU

Kerum izvrijeđao novinara: 'Vi ste gladna uš...'

Split: Željko Kerum na Zapadnoj obali
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
05.05.2026.
u 09:30

Vaš je problem što ste vi podmićeni novinar. Tužite me za to i ja ću tužiti vas za sve ono što je napisano, rekao je Kerum Mahmutoviću.

Otkriće Telegrama vezano uz novootvoreni restoran Željka Keruma nije najbolje sjelo njegovom vlasniku koji je odlučio izvrijeđati novinara Denisa Mahmutovića. - Vaš je problem što ste vi podmićeni novinar. Tužite me za to i ja ću tužiti vas za sve ono što je napisano. Da me takvi bijednici i jadnici kao što si ti, koji se kupuju za bržolu, nisu uništili niti će me uništiti. Vi ste jedna mala, obična, sitna gnjida. Vi ste gladna uš koja je plaćena i koja je podmićena - kazao je to sve Kerum Mahmutoviću u telefonskom razgovoru čije je, kako piše Telegram, snimanje sam Kerum inicirao.

Telegram je pisao kako je novi Kerumov restoran Pršut sagrađen bespravno, bez dozvole i izvan građevinskog područja. Navode i kako je rušenje naređeno prije nekoliko godina te da je odluka u međuvremenu postala pravomoćna. Pišu kako je građevinska inspekcija izašla na teren nedaleko od aerodroma u Kaštelima još 2019. godine te utvrdila kršenje zakona, obustavila radove i naredila uklanjanje. No, gradske službe izdale su Kerumu rješenje o legalizaciji iako dokumentacija ne odgovara stvarnom stanju na terenu.
