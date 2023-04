Kćeri zapalile kuhinju u iznajmljenom stanu, njihova obitelj sada traži smanjenje najamnine

Obitelj iz Bavarske od najmodavca zahtjeva smanjenje najamnine s obzirom na to da neko vrijeme nije stanovala u stanu, no za to su krive dvije kćeri. Djevojke, 18-godišnjakinja i 24-godišnjakinja, slučajno su zapalile kuhinju zbog čega se obitelj morala iseliti dok se stan ne obnovi.

One su, kako je rečeno na sudu, u svibnju prošle godine zajedno pripremale mesne okruglice. Kada je starija podignula poklopac lonca da provjeri je li ulje dovoljno vruće, mlaz plamena eruptirao je prema njoj. Spustila je poklopac, a mlađa kćer donijela je deke da priguši plamen, no to nije bilo uspješno. Pozvale su vatrogasce i čekale ih ispred stana.

"Da, sami smo napravili štetu, ali želimo smanjenje najamnine za vrijeme koje nismo živjeli u stanu", tvrdi obitelj, dok je predstavnik osiguranja na sudu kazao: "To je smiješno čak i s laičke točke gledišta".

Odvjetnik obitelji rekao je kako su njegovi klijenti imali duple troškove jer su zbog štete stanovali u drugom iznajmljenom stanu i pritom u oba plaćali najamninu. Vlasnica stana odmah je počela s obnovom, a troškove je podmirilo osiguravajuće društvo. Sudska presuda očekuje se u narednim danima.

